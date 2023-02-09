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e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

09.02.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminin etkileri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve ardından 7.6, Gaziantep'ta 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde depremler oldu. Öte yandan, bölgedeki depremzedelerin sağlık durumuna yönelik sisten e-Devlet üzerinden aktif edildi. Peki e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve daha birçok il depremden etkilendi. Ölü ve yaralı sayıları güncellenmeye devam ederken vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının sağlık durumu e-Nabız üzerinden öğrenebileceği açıklandı. Peki e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

E-NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA EKRANI

e-Nabız uygulamasıyla vatandaşlar, tanıdıkları depremzedelerin sağlık durumunu öğrenebiliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

Bu sorgulamayı, birinci ve ikinci derece yakınlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi almak isteyenler yapabilir.

e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

E-Devlet şifreniz varsa, bu şekilde de giriş yapabilirsiniz. Aksi takdirde şifre almanız gerekecek.

e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları yer alır.

e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

Profil oluşturabilmek için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" kısmını onaylamanız gerekir.


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deprem e-nabız e-devlet giriş

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