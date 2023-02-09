e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve daha birçok il depremden etkilendi. Ölü ve yaralı sayıları güncellenmeye devam ederken vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının sağlık durumu e-Nabız üzerinden öğrenebileceği açıklandı. Peki e-Nabız depremzede sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Nabız depremzede sorgulama ekranı!

E-NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA EKRANI

e-Nabız uygulamasıyla vatandaşlar, tanıdıkları depremzedelerin sağlık durumunu öğrenebiliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Bu sorgulamayı, birinci ve ikinci derece yakınlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi almak isteyenler yapabilir.

E-Devlet şifreniz varsa, bu şekilde de giriş yapabilirsiniz. Aksi takdirde şifre almanız gerekecek.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları yer alır.

Profil oluşturabilmek için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" kısmını onaylamanız gerekir.



