HABER

E-posta ile gelen büyük tuzak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler, her geçen gün yeni yöntemler bularak internet kullanıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Son buldukları yöntemler karşısında sessiz kalmayan güvenlik güçleri ise vatandaşları bu konuda uyarıyor.

Gönderdikleri e-postalarla kişileri tehdit eden, uygunsuz görüntülerini sosyal medyada yaymakla tehdit eden hacker'lar büyük şirketleri tehdit etmekten de geri kalmıyor. Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Çin'de bulunduğu tespit edilen hacker'lar bakın nasıl yöntemler kullanıyor...

Hacker'ların tuzağı ortaya çıktı

1 / 15

Bilişim alanında yaşanan gelişmelerle dünyanın herhangi bir noktasındaki biri, binlerce kilometre uzaklıktaki başka kişi üzerinden internet ortamında istediği gibi işlem yapabilmeye başladı.
2 / 15

Bilişim, insan hayatını kolaylaştırırken, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin elinde de tehdide dönüştü. Güvenlik güçleri ise bu yöndeki araştırma ve çalışmalarını yoğunlaştırdı.
3 / 15

Hacker'lar, yeni yöntemde, kişilere e-posta göndererek, ellerinde kişisel bilgilerinin yanı sıra uygunsuz fotoğraf ve görüntülerinin olduğu yalanını söyleyip, verdikleri hesap numarasına istedikleri para yatırılmadığı taktirde aile bireylerine gönderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor.
4 / 15

Hacker'ların, inandırıcı olabilmek için mail attıkları kişilerin fotoğraflarına fotomontaj bile yaptıkları saptandı. Hacker'ların tehdit ettiği kişilerden aynı yöntemle defalarca para aldığı da öğrenildi.
5 / 15

'ŞİFRELEME' YÖNTEMİ

'ŞİFRELEME' YÖNTEMİ
Polisin internet üzerinden tespit ettiği diğer haksız kazanç yöntemi ise büyük şirketler için kurulan sistem oldu.
6 / 15

Hacker'ların, özellikle şirketlerin mali kayıtlarının tutulduğu sistemlere virüslü e-postalar gönderdiği, bu yöntemle sisteme giren kişilerin, mevcut şifreyi değiştirdiği saptandı.
7 / 15

Şirketlerin mali kayıtlarının tutulduğu sistemi hacker'lardan geri alabilmek için de binlerce liralık ödemeler yaptığı öğrenildi.
8 / 15

Bu iki yöntem üzerindeki çalışmalarını sürdüren İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü uzmanları, hacker'ların kullandığı IP kayıtlarının Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Çin'de olduğunu saptadı.
9 / 15

Elde edilen bu bilgilerin, adli soruşturmalarda ilgili ülkenin adli birimlerine gönderildiği açıklandı.
10 / 15

'ZORLU ŞİFRE KULLANIN' UYARISI

'ZORLU ŞİFRE KULLANIN' UYARISI
Emniyet yetkilileri, özellikle şirketlerde, işleyişin hızlı olabilmesi için sistemlerde kolay olarak değerlendirilen güvenlik önlemleri alındığını söyledi.
11 / 15

Yetkililer, hacker'ların kurbanı olmamak için şirketlerin karmaşık şifreleme tekniklerini kullanmalarını tavsiye etti.
12 / 15

Yetkililer, hacker'ların kurbanı olmamak için şirketlerin karmaşık şifreleme tekniklerini kullanmalarını tavsiye etti.
13 / 15

Bireysel olarak uygunsuz fotoğraf ve görüntü tehditleriyle para sızdırılması yönteminde ise bu tür girişimde bulunanlarla kesinlikle iletişim kurulmaması gerektiği vurgulandı.
14 / 15

Yetkililer, bunun yapılması durumunda şebekenin para sızdırma tekniklerini kullanmayı sürdürdüğünü kaydetti.
15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji hacker

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
GTA Online’dan sonra Red Dead Online geliyor!

GTA Online’dan sonra Red Dead Online geliyor!

Kıvrımlı ve çentikli paneliyle Mate 20 Pro karşınızda

Kıvrımlı ve çentikli paneliyle Mate 20 Pro karşınızda

Samsung Galaxy A7 (2018) tanıtıldı!

Samsung Galaxy A7 (2018) tanıtıldı!

PUBG PS4 için derecelendirildi!

PUBG PS4 için derecelendirildi!

e-Legend, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na gün sayıyor

e-Legend, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na gün sayıyor

iPhone Xs bataryası ile hayal kırıklığı yarattı

iPhone Xs bataryası ile hayal kırıklığı yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.