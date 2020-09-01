EA Play Steam'e geldi, kısa bir süre sonra fiyatlar arttı! İşte güncel EA Play fiyatları

EA Play, Electronic Arts'ın yeni nesil abonelik hizmeti olarak öne çıkıyor. Bu sayede Electronic Arts'a ait olan birçok oyunu, aylık belirli bir ücret vererek oynayabiliyorsunuz. Bu ücret EA Play Steam üzerinden Türkiye'ye gelmeden önce yapılan duyurulara göre aylık 12 TL, yıllık 65 TL olacaktı. Hatta Electronic Arts'ın vereceği oyunlara göre bu fiyatlar birçok kişi tarafından fırsat olarak nitelendiriliyordu. Nitekim, her şey beklendiği gibi olmadı.

EA PLAY STEAM'E GELİR GELMEZ ZAMLANDI

EA Play, beklenen fiyatlarla Steam'de yayınlandı. Belirli bir süre Türkiye'deki oyunseverler, aylık 12 TL'den ve yıllık 65 TL'den EA Play'e abone oldu. Fakat bu durum çok sürmedi. EA Play, kısa bir süre sonra satın almaları devre dışı bıraktı ve fiyatlarda güncelleme yaptı. Güncelleme sonucu EA Play'in aylık aboneliği 29 TL'ye, yıllık aboneliği ise 169 TL'ye çıktı.

OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Steam'e gelen EA Play'in zamlı fiyatları sadece Türkiye'deki oyunculara yansımadı. Rusya, Arjantin, Hindistan gibi birçok ülkede EA Play fiyatları yükseldi. Oyuncular ise bu duruma hayli tepkili. Zira, fiyatların son anda yükseltilmesinden şikayetçiler. EA Play ile erişilebilecek bazı oyunlar ise şöyle: