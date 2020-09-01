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EA Play Steam'e geldi, kısa bir süre sonra fiyatlar arttı! İşte güncel EA Play fiyatları

OYUN HABERLERİ  | 01.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

EA Play Steam platformuyla buluştu. 65 TL'lik yıllık ücret ile Steam'e gelen EA Play, daha sonra fiyatını güncelledi ve yıllık ücretini 2,5 katından fazla arttırdı. Peki güncel EA Play fiyatı ne kadar oldu?

EA Play Steam'e geldi, kısa bir süre sonra fiyatlar arttı! İşte güncel EA Play fiyatları

EA Play, Electronic Arts'ın yeni nesil abonelik hizmeti olarak öne çıkıyor. Bu sayede Electronic Arts'a ait olan birçok oyunu, aylık belirli bir ücret vererek oynayabiliyorsunuz. Bu ücret EA Play Steam üzerinden Türkiye'ye gelmeden önce yapılan duyurulara göre aylık 12 TL, yıllık 65 TL olacaktı. Hatta Electronic Arts'ın vereceği oyunlara göre bu fiyatlar birçok kişi tarafından fırsat olarak nitelendiriliyordu. Nitekim, her şey beklendiği gibi olmadı.

EA PLAY STEAM'E GELİR GELMEZ ZAMLANDI

EA Play, beklenen fiyatlarla Steam'de yayınlandı. Belirli bir süre Türkiye'deki oyunseverler, aylık 12 TL'den ve yıllık 65 TL'den EA Play'e abone oldu. Fakat bu durum çok sürmedi. EA Play, kısa bir süre sonra satın almaları devre dışı bıraktı ve fiyatlarda güncelleme yaptı. Güncelleme sonucu EA Play'in aylık aboneliği 29 TL'ye, yıllık aboneliği ise 169 TL'ye çıktı.

EA Play

OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Steam'e gelen EA Play'in zamlı fiyatları sadece Türkiye'deki oyunculara yansımadı. Rusya, Arjantin, Hindistan gibi birçok ülkede EA Play fiyatları yükseldi. Oyuncular ise bu duruma hayli tepkili. Zira, fiyatların son anda yükseltilmesinden şikayetçiler. EA Play ile erişilebilecek bazı oyunlar ise şöyle:

  • Titanfall 2
  • Neef for Speed Payback
  • Need for Speed Heat
  • Star Wars Battlefront II
  • Battlefield V
  • Sims 4
  • Battlefield 4
  • Battlefield 1
  • Dragon Age Inquisition
  • A Way Out
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