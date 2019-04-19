Ebeveynler dikkat! 6 günlük bebekleri ile uykuya daldılar sonrası felaket oldu

Ebeveynler Amy Willis ve Kevin Stanley gece yarısı, 6 günlük çocukları Joey’le uykuya daldı. Ancak bir süre sonra uyanan çift gece saat 1 gibi bebeklerinin cansız bedeni ile karşılaştı.
Uyandıklarında bebeklerinin nefes almadığını farkeden çift, onu yeniden hayata döndürmeye çalıştılar ancak artık çok geçti. Joey adlı bebeğin ölümü ile ilgili uyku sırasında yaşanan ezilme olduğu konuşulsa da ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı ifade edildi.
Babasının kucağında uykuya dalan bebeğin ailesi, bebeklerinin gün boyu hiçbir anormal durumunun olmadığını yemeğinin iyi bir şekilde yediğini ve biraz televizyon izledikten sonra uykuya geçtiklerini anlattı.
Joey’in babası uyandığında biraz dondurma almak için mutfağa gittiğinde Joey’in nefes almadığını farketmiş. Joey ile kucağında uzandığında onun birazdan uykuya dalacağım düşündüğünü söyleyen baba, sonunun böyle olacağını hiç akıllarına getirmediklerini kaydetti.
Dedektif Debbie Juniper, tarafından ifadeleri alınan çiftlerden anne Willis, bazen emzirme yastığıyla beraber uyuduklarını ancak uykuları için henüz bir rutin oluşturma aşamasına geçmediklerini belirtti. Dedektif, anne ve baba da herhangi bir kötü madde kullanımının tespit edilmediğini açıklarken ölüm nedeni şimdilik belirsiz kalmış gibi görünüyor.
Yine İngiltere’de bu yılın 13 Şubat günü gerçekleşen olayda annesi Sheree Harris ile yatakta uyuyan Jermaine’nin ölümü olayı yaşanmıştı.
Yataktan telefona cevap vermek için kalktığı esnada 7 aylık bebeğinin yanında olmadığını farkeden anne onu yataktan düşmüş ve karyola ile duvar arasında sıkışmış bir vaziyette bulmuştu.
Müdahale etmesine rağmen bebeğini yeniden hayata döndüremeyen anne, sabah 6 gibi uyandıklarını onu beslediğini yeniden uykuya daldıklarını ancak sonrasında ne olduğunu bilmediğini belirtti.
Bebek Jermanie’nin onunla yatmayı tercih ettiğini söyleyen anne, olayın yaşandığı sabah saat 8’den sonra bütün dünyasının yıkıldığını ifade etti. Kayıtlara göre anne acil servisi 8.15’te aramış.
Bebeğini kaybeden anne Sheree Harris, annenlere bebekleri ile aynı yatakta yatmamalarını tavsiye ediyor. Hikayesini paylaşarak daha çok kişiye ulaşmaya çalıştığını anlatan talihsiz anne, geçmişi değiştiremeyeceğini biliyor ancak bu tür olayların önüne geçilmesi konusunda farkındalık oluşturabileceğini düşünüyor.
“Onu çok özlüyorum. Sadece“ anne ”demeyi öğreniyordu. Jermaine'i bezini ve diğer şeylerini değiştirmek için yatağa koyardım ve ellerimi yan yana koyardım ve 'Annem geliyor seni yakaladım derdim ve bana gülerek küçük bir böcek gibi yatağımda kıkırdardı. Benim dünyam gibiydi, benim dünyamdı.”
Talihsiz olay hakkında araştırma yapan uzmanlar, Ani Bebek Ölümü Sendromu üzerinde duruyor. Ani Bebek Ölümü Sendromu, hiçbir sağlık sorunu olmayan bir bebeğin nedeni açıklanamayan ölümü olarak tanımlanıyor.
Risk faktörlerinin önüne geçmek için, bebeğinizi sırt üstü yatırın, yüzükoyun yatırmaktan kaçının. Babalar dahil gebelikte ve bebeğin odasında sigara içmeyin. Bebek çok sıcak-çok soğuk ortamda kalmasın. Yatağın alt ucuna yakın yerde, başını örtmeden, yalnızca göğsüne kadar örtün, örtüyü yatak altına sıkıştırın. Yastık ve yünlü yorganları 1 yaşından önce kullanmayın. Yatakta yumuşak oyuncaklar bırakmayın. Bebek giysileri üzerine çengelli iğne, nazar boncuğu gibi zarar verebilecek cisimler takmayın. İlk 6 ay geceleri sizinle aynı odada yatırın. Sigara, alkol veya ilaç kullanıyorsanız, çok yorgunsanız, aynı yatağı paylaşmayın, divanda birlikte uyumayın. Anne sütü ile hiç beslenmemiş bebeklerde SIDS riski beslenenlere göre fazladır. Anne sütü ile beslenme desteklenmelidir. Bebeğiniz iyi değilse hemen sağlık kuruluşuna başvurun.
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