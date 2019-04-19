Ebeveynler dikkat! 6 günlük bebekleri ile uykuya daldılar sonrası felaket oldu

Ebeveynler Amy Willis ve Kevin Stanley gece yarısı, 6 günlük çocukları Joey’le uykuya daldı. Ancak bir süre sonra uyanan çift gece saat 1 gibi bebeklerinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Uyandıklarında bebeklerinin nefes almadığını farkeden çift, onu yeniden hayata döndürmeye çalıştılar ancak artık çok geçti. Joey adlı bebeğin ölümü ile ilgili uyku sırasında yaşanan ezilme olduğu konuşulsa da ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı ifade edildi.

Babasının kucağında uykuya dalan bebeğin ailesi, bebeklerinin gün boyu hiçbir anormal durumunun olmadığını yemeğinin iyi bir şekilde yediğini ve biraz televizyon izledikten sonra uykuya geçtiklerini anlattı.

Joey’in babası uyandığında biraz dondurma almak için mutfağa gittiğinde Joey’in nefes almadığını farketmiş. Joey ile kucağında uzandığında onun birazdan uykuya dalacağım düşündüğünü söyleyen baba, sonunun böyle olacağını hiç akıllarına getirmediklerini kaydetti.

Dedektif Debbie Juniper, tarafından ifadeleri alınan çiftlerden anne Willis, bazen emzirme yastığıyla beraber uyuduklarını ancak uykuları için henüz bir rutin oluşturma aşamasına geçmediklerini belirtti. Dedektif, anne ve baba da herhangi bir kötü madde kullanımının tespit edilmediğini açıklarken ölüm nedeni şimdilik belirsiz kalmış gibi görünüyor.