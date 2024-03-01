Ebru Gündeş'in evliliği büyük ses getirdi! Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı canlı yayına mesaj gönderdi! Bomba sözler

Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti Dubai'de evlendi. 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri herkesi şoke etti. Gündeş ve Özdemir'in nikah görüntülerinin ardından Kabaklı sosyal medya üzerinden "Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" ifadelerini kullandı.

Selin Kabaklı son olarak Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'a konuya dair açıklamalar yaptı. Hande Sarıoğlu canlı yayında Selin Kabaklı'dan gelen mesajları okudu.

'KONUŞMALARIMDAN UTANACAK'

Kabaklı; ''Ben 37 yaşındayım. Murat Özdemir ve Ebru Gündeş 2021 Aralık ayında tanışıyorlar. 2022'de olay patlıyor. Arto'ya lütfen söyleyin. Ben konuşunca konuşmalarımdan utanacak. Ben herşeyi gösterip son sözü koyacağım'' dedi.

Arto ise; 'Utanmak istiyorum. Lütfen konuşsun' diye yanıt verdi.





