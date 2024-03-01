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Ebru Gündeş'in evliliği büyük ses getirdi! Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı canlı yayına mesaj gönderdi! Bomba sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 12:01
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Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliği büyük ses getirdi. Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Gündeş'le aşk yaşamaya başladığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. 'İhanete uğramış bir anneyim' açıklamasını yapan Kabaklı Söylemezsem Olmaz programına canlı yayında mesaj gönderdi.

Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti Dubai'de evlendi. 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri herkesi şoke etti. Gündeş ve Özdemir'in nikah görüntülerinin ardından Kabaklı sosyal medya üzerinden "Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" ifadelerini kullandı.

ebru gündeş

Selin Kabaklı son olarak Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'a konuya dair açıklamalar yaptı. Hande Sarıoğlu canlı yayında Selin Kabaklı'dan gelen mesajları okudu.

selin kabaklı

'KONUŞMALARIMDAN UTANACAK'

Kabaklı; ''Ben 37 yaşındayım. Murat Özdemir ve Ebru Gündeş 2021 Aralık ayında tanışıyorlar. 2022'de olay patlıyor. Arto'ya lütfen söyleyin. Ben konuşunca konuşmalarımdan utanacak. Ben herşeyi gösterip son sözü koyacağım'' dedi.

program

Arto ise; 'Utanmak istiyorum. Lütfen konuşsun' diye yanıt verdi.

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