Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara büyüdü! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş özel hayatı ve sahne tarzıyla gündemden düşmüyor. Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gündeş'in 2010'da hayatını birleştirdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan Alara adında bir kızı bulunuyor.

Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara sadece annesi gittiği mekanlarda nadiren görüntülenebiliyor. Ünlü sanatçının adeta sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab, artık 12 yaşında kocaman bir kız çocuğu oldu.

Ünlü şarkıcının kızı Alara Zarrab'ı son haliyle gören herkes, 'Aynı annesini', 'Annesinin kopyası', 'Kendisini doğurmuş' gibi yorumlarda bulunuyor.

Ebru Gündeş 12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Konfeksiyon işçisi iken Neşe Demirkat ile tanışan Gündeş, Koral Sarıtaş ile Selçuk Tekay'ın bulunduğu Marş Müzik Yapım ile anlaştı.

1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkardı. Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde Gündeş, ilk albümünde milyonluk satış rakamına ulaştı.

Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başladı ve ve ertesi yıl Tatlı Bela'yı yayınladı. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirdi. Bu albümle Gündeş, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' kategorisinde aday gösterilse de ödülü kazanamadı.

Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab'la evlendi. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu.



