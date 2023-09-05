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Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara büyüdü! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

05.09.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş'in 2021 yılında boşandığı Reza Zarrab'tan olan kızı Alara büyüdü, kocaman oldu. Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler, 'Annesinin kopyası' demeden geçemedi.

Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş özel hayatı ve sahne tarzıyla gündemden düşmüyor. Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gündeş'in 2010'da hayatını birleştirdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan Alara adında bir kızı bulunuyor.

Ebru Gündeş 1

Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara sadece annesi gittiği mekanlarda nadiren görüntülenebiliyor. Ünlü sanatçının adeta sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab, artık 12 yaşında kocaman bir kız çocuğu oldu.

Ebru Gündeş kızı 2

Ünlü şarkıcının kızı Alara Zarrab'ı son haliyle gören herkes, 'Aynı annesini', 'Annesinin kopyası', 'Kendisini doğurmuş' gibi yorumlarda bulunuyor.

Ebru Gündeş kızı 1

Ebru Gündeş 12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Konfeksiyon işçisi iken Neşe Demirkat ile tanışan Gündeş, Koral Sarıtaş ile Selçuk Tekay'ın bulunduğu Marş Müzik Yapım ile anlaştı.

Ebru Gündeş 2

1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkardı. Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde Gündeş, ilk albümünde milyonluk satış rakamına ulaştı.

Ebru Gündeş 4

Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başladı ve ve ertesi yıl Tatlı Bela'yı yayınladı. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirdi. Bu albümle Gündeş, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' kategorisinde aday gösterilse de ödülü kazanamadı.

Ebru Gündeş 5

Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab'la evlendi. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu.

Ebru Gündeş 6

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