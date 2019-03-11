HABER

Ebru Gündeş Sarraf'ın "yalı" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kanlıca'daki yalılarında kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın beraatine, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'in ise 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla eşi Rıza Sarraf ile yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanık Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ebru Gündeş Sarraf katılmazken, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir hazır bulundu.

Sön sözleri sorulan sanık Gökdemir, "Ben sadece yapı ile ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldım. Bundan sonra görevim bitti. Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Begüm Can Gürel ise müvekkilinin söz konusu tadilat döneminde il dışında yoğun konser programı olduğunu savunarak, "Yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır. Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek sebebi, o dönemde müvekkilim eşi Rıza Sarraf adına bankadan 2 kredi çıkmaması idi. Bu nedenle kredilerden birisi müvekkilim adına çekilip, kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf'a devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın üzerine atılı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'i ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

- Davanın geçmişi

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011'de satın almış, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'de ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmıştı.

Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddialarının bazı basın yayın kuruluşlarınca gündeme getirilmesi üzerine yalılarda inceleme başlatan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 sayılı yasaya aykırılıklar tespit etmiş ve dosyayı, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndermişti.

Kurul tarafından yaptırılan incelemede, yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar bulunduğu, iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede yer almadığı tespit edilmişti. Kurul, her iki yalının onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca suç duyurusu yapılmasını kararlaştırmıştı.

- Ebru Gündeş Sarraf'ın dosyası ayrılmıştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2017'deki celsede, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceği, bu sürecin de savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden dosyanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
İcradan satılık 4 yıldızlı otelİcradan satılık 4 yıldızlı otel
Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldıSakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz dava Ebru Gündeş Sarraf yalı

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda hareket ediyor!

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.