İSTANBUL (AA) - Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla eşi Rıza Sarraf ile yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanık Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ebru Gündeş Sarraf katılmazken, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir hazır bulundu.

Sön sözleri sorulan sanık Gökdemir, "Ben sadece yapı ile ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldım. Bundan sonra görevim bitti. Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Begüm Can Gürel ise müvekkilinin söz konusu tadilat döneminde il dışında yoğun konser programı olduğunu savunarak, "Yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır. Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek sebebi, o dönemde müvekkilim eşi Rıza Sarraf adına bankadan 2 kredi çıkmaması idi. Bu nedenle kredilerden birisi müvekkilim adına çekilip, kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf'a devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.