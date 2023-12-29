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Ebru Polat asgari ücret sonrası paylaştı! "Çalışanlarıma..."

29.12.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı son olarak asgari ücretle ilgili olan paylaşımıyla gündeme geldi. Polat, çalışanlarına asgari ücretin üstünde maaş verdiğini açıkladı. Ayrıca çalışanlarına sağladığı şartları tek tek saydı.

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı. Işıkhan kararla çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirtirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini ve karara şerh koyduklarını söylemişti.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin basınının gündemine düşmeye devam ed++++++++++++++++++++++++iyor. Sık sık takipçileriyle sohbet eden ve cesur pozlarıyla olay yaratan güzel popçu, son olarak asgari ücrete gelen zam sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Polat, çalışanlarına asgari ücretin üstünde maaş verdiğini açıklayarak çalışanlarına sağladığı şartları da tek tek saydı. Ayrıca şarkıcı, her zaman çalışanın emekçinin yanında olduğunu belirtti.

'BEN EKİP ARKADAŞLARIMA ASGARİ ÜCRETTEN...'

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Ünlü şarkıcının paylaşımı şöyle:

"Bu arada 2-3 mesaj gelmiş asgari ücretle ilgili... Ben ekip arkadaşlarıma haftada 2 gün izin veriyor ve yined e asgari ücretten fazla maaş veriyordum arkadaşlar. Ve işe başlama saatleri 10:00 ( 9:30 gibi geliyorlar) Bizde kimse asgari almadı hiç, üstelik 2 gün tatilleri de ekstra olmasına rağmen üstelikte prim de alıyorlar. Ayrıca işlerde düşük son zamanlarda yine de 1 gün geç yatmadı maaşları. Kazanmadığım zamanlarda dahi konserlerden kazandığımı çıkarttım verdim. Helal olsun. Biz bir aileyiz ve çokta rahatlar kendi yerleri gibi rahatlar salonda. ben her zaman çalışanın emekçinin yanındayım. Tabii ki hak edene hak ettiği derece."


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asgari ücret Ebru Polat sosyal medya
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