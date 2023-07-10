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  4. Ebru Polat bornozuyla poz verdi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Ebru Polat bornozuyla poz verdi! Göğüs dekoltesi olay oldu

10.07.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Ebru Polat iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor. Lüks yaşantısı ve estetikleriyle çok konuşulan Polat, bu defa pembe bornozuyla poz verdi. Ünlü isim frikik vermekten korkmadı.

Sosyal medyada yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve pembe bornozuyla poz verdi. Ünlü ismin son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Ebru Polat bir dizi estetik yaptırarak adından söz ettirmişti. Polat'ın son paylaşımı yine olay oldu.

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Ünlü ismin bornozlu paylaşımına sosyal medyada; 'Türkiye'nin en güzel kadını', 'Günün en güzel rengi', 'Maşallah çok güzelsin', 'Yakıyorsun', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de doğdu. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

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Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan ünlü isim, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi aldı.

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2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı. Polat'ın, şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunuyor.

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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı

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