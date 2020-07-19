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Ebru Polat bu sefer de siyah bikinisiyle şov yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 07:40 | Son Güncelleme

Tatil için soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Ebru Polat, siyah bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ebru Polat'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ebru Polat bu sefer de siyah bikinisiyle şov yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağının sona ermesinin ardından soluğu Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'da alan Ebru Polat, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzel şarkıcı, son olarak cesur siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

SİYAH BİKİNİSİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bodrum tatiline tam gaz devam eden şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Güzel şarkıcı, son olarak siyah bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Polat'ın bikinili pozu olay oldu! 'Hiç giymeseydin'Ebru Polat'ın bikinili pozu olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Ebru Polat'ın söz konusu paylaşımına 20 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
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Ebru Polat kendi kozmetik markası olan ''Ebru Polat Cosmetics'' ürünlerini kullandığını açıklamıştı ve sık sık kendisine ait olan markanın tanıtımlarını yapıyor.
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Polat son paylaşımına da, kendi kozmetik markasını etiketleyerek, "Madem Kozmetik markan var; önce senin iyi bir görüntüye sahip olman lazım... Terzi kendi söküğünü dikemezse neyleyeyim o işi" notunu düştü.

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