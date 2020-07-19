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Ebubekir Sofuoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 21:22 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya'daki mozaik ve ikonaların sökülmesini savundu. Sofuoğlu, "Camide fahişe olur mu?" ifadesini kullandı.

Ebubekir Sofuoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte, tarihi yapıdaki Hristiyanlık ile ilgili ikona ve mozaiklerin ne olacağı tartışılmaya başlandı. Namaz sırasında bu eserlerin görünmemesi için çalışma yürütüldüğü açıklanırken, bazı çevreler ikonların sökülmesi çağrısı yapmaya başladı.

Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya’daki kutsal eserlerin sökülmesini istedi. İmparatoriçe Zoe için ‘Fahişe’ diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı şu ifadeleri kullandı:

"CAMİDE FAHİŞE OLUR MU?"

Camide Fahişe olur mu? Fakat, İKONLAR ortadan kaldırılmazsa Fatihin Emaneti Ayasofya, Fahişe ZOE ile Fahişenin sergilendiği Dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatihin, ortadan kaldırdığı İKON yani PUTLARI koruma saçmalığına bir son verin artık.

EBU

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