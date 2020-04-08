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Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Koronavirüs var kimse çalışmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 01:59 | Son Güncelleme

Ev kirasını ödemeyi geciktiren sunucu Ece Erken, ev sahibinin kirayı hatırlatmasına isyan etti. Ev sahibiyle konuşmasının ekran görüntüsü Instagram'dan paylaşan Ece Erken, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" notunu yazdı.

Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Koronavirüs var kimse çalışmıyor

Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kirayı geciktirmesi üzerine ev sahibin attığı mesajı paylaşan Ece Erken, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

"BU PARAYA VİLLADA KALIRDIM"

Ece Erken, Twitter hesabından ev sahibiyle yaptığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

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Kirasını 2 gün geciktiren Erken, kira isteyen ev sahibine, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" dedi. Erken, tweetine gelen yorumlar üzerine de "Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese" diye yazdı.

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