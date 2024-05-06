HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.05.2024 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan'ın sahte diploma suçlamasıyla tutuklanması büyük yankı uyandırdı. Karahasan'ın tutuklanmasının ardından Denktaş ailesiyle 2021'de yaşadığı bir gerginlik yeniden gündem oldu. Karahasan için kullanılan, "Kime çalıştığını söyle de anlayalım." ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan'ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle tutuklanması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Üstelik Karahasan'ın bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olduğu da ortaya çıktı.

v211_1714916236

SERT İFADELER GÜNDEM OLDU

Gündem olan tutuklamanın detayları merak edilirken sosyal medyada 2021 yılında yaşanan bir tartışma yeniden gün yüzüne çıktı. Karahasan'ın bir yazısı üzerine Denktaş ailesi öfkelenmiş ve Karahasan için ağır ifadeler kullanmıştı.

Sosyal medyadan uzun bir yazı paylaşan Karahasan şu ifadeleri kullanmıştı:

The Times, Serdar Denktas i Kıbrıslı Türk unutulmaz lideri Rauf Denktaş’ın oğlu olarak tanıttığı haberinde şu cümleyi kullanıyor:

“Serdar Denktaş, (1974 Barış Harekatı törenleri) törenlere katılmak yerine yatıyla adanın sakin bir bölgesine gitti…”

Yıllarca Türkiye gelsin diye mücadele eden bir liderin siyasetçi oğlu törenler yerine yatla geziye gidiyor. Yatla geziye gidilse dahi, the times’a bunu söyleyerek, “1974 törenlerini önemsizleştirmek…”

sefakarasan_1627727070

Üzücü!..

Sn. Denktaş, Maraş’ın Türk yatırımcılara açılmasını da bir savaş nedeni sayıyor:
“Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek…”
Sn. Denktaş, neden Türk yatırımcılara karşı olduğunu açıklamamış.
Rus, Çin, İsrail, AB ülkelerinden yatırımcı olunca savaşın eşiğine gelmeyiz sanırım.

“Yeter ki Türk olmasın!” haberdeki anlayış da bu!

Bir ekleme; Maraş’ta mülkü bulunan bir Rum, Türk yatırımcıya mülkünü satarsa, kim ne hakla bir yorum yapabilir ki?

Rum sözde Maraş belediye başkanı dahi “25 bine yakın Maraşlı, Türk yönetiminde de olsa Maraş’a dönmek istiyor” diye açıklama yapıyor.

Orada mülkleri bulunan ünlü bir isim, ilgili yerlere mektup yazıyor ve “Döndüğümde evimin üzerine Türkiye bayrağı asacağım…”

Rum liderliğinin karşı çıktığı ama Rum halkının desteklediği Maraş açılımını Serdar Bey “savaş nedeni” sayıyor.

Maraş’ın açılma süreci, atılan adımlar eleştirilebilir.

Ancak uluslararası bir medyaya, Türkiye “savaş” çıkaracak adımlar atıyor gibi yorumlar yapmak doğru değildir.

Ve “Türkiye’nin baskısından korkuyoruz, Rumlar’la birleşmeliyiz” mantığında bir haberde Denktaş’ı okumak!..
Haberde Fikri Toros da yorum yapıyor…

Gerçekçi ve mantıklı…

Yaşananların nedenini ortaya koyuyor. Serdar Bey gibi Türkiye’yi tek suçlu göstermiyor.

Ne diyor: “Anastasiades, siyasi çatışmayı bir kenara koymayı, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin deniz bölgelerindeki haklarını görmezden gelmeyi ve tüm hidrokarbon lisans ve ortaklık anlaşmalarını tekelleştirmeyi seçti.
Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkler üzerindeki uzun süredir devam eden izolasyonist politikaları ve AB hukukundan dışlanma, Türkiye'ye bağımlılığı artırmaya devam ediyor…”

denktt

YANIT GECİKMEDİ

Bu yazı o dönem Denktaş ailesinin tepkisini çekti ve yanıt gecikmedi. Serdar Denktaş gönderiye, "Şimdi Türkiye düşmanı ilan edin bakalım" diye çıkışırken merhum Denktaş'ın kızlarından Ender Denktaş Vangöl ise Karahasan'a "Kime çalıştığını söyle de anlayalım... Sizin içinizdeki bu Denktaş fobisi bitmez.. Siz milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız. Babam olsa yüzünüze tükürürdü" karşılığını verdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı!Apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı!
Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdiAnketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi
Hiç beklemiyorlardı, beyaza büründü 'Herkes Antalya'da denizde! Biz de...'Hiç beklemiyorlardı, beyaza büründü 'Herkes Antalya'da denizde! Biz de...'
Anahtar Kelimeler:
kıbrıs trt sahte diploma
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla milyoner oldu! Sahne başı ücreti ve serveti ağızları açık bıraktı

'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla milyoner oldu! Sahne başı ücreti ve serveti ağızları açık bıraktı

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

Menzil tarikatının serveti yine gündemde! Böyle karşılandı

Menzil tarikatının serveti yine gündemde! Böyle karşılandı

Karısını ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü, sonra kendini astı

Karısını ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü, sonra kendini astı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.