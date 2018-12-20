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Eczacı, tartıştığı kalfasını yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

Şişli'de tartıştığı kalfasını yaralayan eczacı, polis tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir eczacı, tartıştığı kalfasını şişe parçasıyla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki eczanede, ismi henüz öğrenilemeyen eczacı ile kalfası Hakan D. arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından eczacı, cam şişe parçasıyla Hakan D’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hakan D, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

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