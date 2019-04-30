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Eczacılık öğrencileri beyaz önlük giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Daha iyi mekanlarla daha iyi şartlarda sizden sonraki öğrencilerin de gıpta edeceği yenilikleri mutlaka bulup getirmemiz, sizlere ve sizden sonra gelen öğrencilere sunmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, eczacılık fakültesi öğrencilerine "Daha iyi mekanlarla daha iyi şartlarda sizden sonraki öğrencilerin de gıpta edeceği yenilikleri mutlaka bulup getirmemiz, sizlere ve sizden sonra gelen öğrencilere sunmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz." diye seslendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde, Gülhane Eczacılık Fakültesi öğrencileri için 2018-2019 eğitim öğretim yılı önlük giyme töreni düzenlendi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl törende yaptığı konuşmada, Gülhane Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, fakültenin ilk öğrencileri olarak tarihe yazıldığını ve öğrencileri önemli bir görevin beklediğini belirtti. Erdöl, Tıp Bayramının 100. yılının bu sene kutlandığını, eczacılık fakültesinin bundan sonraki yüzyıllara damgasını vurması ve varlığını hissettirmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yenilikleri mutlaka bulup getirmemiz gerekiyor"

Üniversitenin 2015'te İstanbul'da kurulduğunu, Ankara'da bir fakülte kurma niyetlerini olmadığını, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir yapı değişikliğine gidildiğini anlatan Erdöl, Gülhane'nin eğitim fonksiyonunun Sağlık Bilimleri Üniversitesine dahil edilmesiyle çeşitli düzenlemeler yaptıklarını, ancak diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin eksik olduğunu kaydetti.

Erdöl, şöyle devam etti:

"Diş hekimliği ve eczacılığı da kurabilirsek Gülhane'yi ayrı bir üniversite büyüklüğüne kavuşturmuş olacağımızı düşünüyordum. Allah'a hamdolsun ki eczacılık ve diş hekimliği fakültesini de kurarak eğitimimizi çok kapsamlı bir şekilde Sağlık Bilimleri Fakültesiyle birlikte devam eder hale geldik.Tabii o dönemde YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç'ın bize çok önemli katkıları oldu hem İstanbul'da hem Ankara'da iki ayrı diş hekimliği iki ayrı eczacılık, hiçbir üniversitede olmayan bir ayrıcalık. Biz, bunu yaşıyoruz."

İlk olmanın zorluklarını yaşadıklarına, ancak öğrencilere rahat imkanlarla, almaları gereken eğitimi sağlamak zorunda olduklarına işaret eden Erdöl, "Eksikleri bir an önce gidermek durumundayız. Önemli bir eksiğimiz yok ancak bizim daha iyi mekanlarla daha iyi şartlarda sizden sonraki öğrencilerin de gıpta edeceği yenilikleri mutlaka bulup getirmemiz, sizlere ve sizden sonra gelen öğrencilere sunmamız gerekiyor bunun bilincindeyiz." dedi.

- "Uluslararası düzeyde tıbbi malzeme çalışmaları içerisinde yer almayı hedefliyoruz"

Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özkan ise fakültenin, yeni bir fakülte modeli olarak Türkiye'deki yerli imkanlarla ulusal yetenekleri uluslararası düzeyde geliştirici ilaç ve tıbbi malzeme çalışmaları içerisinde yer almayı hedeflediğini ifade etti.

Özkan, fakültenin, Eczacılık Bilimleri Merkezi majistral ürün hazırlanmasına yönelik faaliyetlerin yanında sahip olduğu akademik ve idari personel ile Ar-Ge laboratuvar olanaklarıyla araştırma odaklı eğitim ve öğrenci yetiştirilmesine yönelik bilimsel faaliyetler içerisinde yer alacağını belirtti.

Özkan, "Gülhane Eczacılık Fakültesi, ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve mesleğimiz için öğrencilerimiz, idari ve akademik personelimizle etkin ve yararlı araştırma geliştirme çalışmaları içinde yer almaya hazırdır." diye konuştu.

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