Eczacılık öğrencileri beyaz önlük giydi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, eczacılık fakültesi öğrencilerine "Daha iyi mekanlarla daha iyi şartlarda sizden sonraki öğrencilerin de gıpta edeceği yenilikleri mutlaka bulup getirmemiz, sizlere ve sizden sonra gelen öğrencilere sunmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz." diye seslendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde, Gülhane Eczacılık Fakültesi öğrencileri için 2018-2019 eğitim öğretim yılı önlük giyme töreni düzenlendi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl törende yaptığı konuşmada, Gülhane Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, fakültenin ilk öğrencileri olarak tarihe yazıldığını ve öğrencileri önemli bir görevin beklediğini belirtti. Erdöl, Tıp Bayramının 100. yılının bu sene kutlandığını, eczacılık fakültesinin bundan sonraki yüzyıllara damgasını vurması ve varlığını hissettirmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yenilikleri mutlaka bulup getirmemiz gerekiyor"

Üniversitenin 2015'te İstanbul'da kurulduğunu, Ankara'da bir fakülte kurma niyetlerini olmadığını, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir yapı değişikliğine gidildiğini anlatan Erdöl, Gülhane'nin eğitim fonksiyonunun Sağlık Bilimleri Üniversitesine dahil edilmesiyle çeşitli düzenlemeler yaptıklarını, ancak diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin eksik olduğunu kaydetti.