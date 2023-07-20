HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eczanede dehşet! Eski sevgilisini dizinden vurdu

Eczanede dehşet! Eski sevgilisini dizinden vurdu

20.07.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yusuf Y. (34), eski sevgilisi Gözde T.'yi (31) çalıştığı eczanede tabanca ile dizinden vurdu. Yaralı Gözde T., hastaneye kaldırılırken, şüpheli polise teslim oldu. Yusuf Y.'nin olayın ardından elinde silahla eczanenin dışında telefonla konuştuğu anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Eczanede dehşet! Eski sevgilisini dizinden vurdu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde eczanede meydana geldi. Yusuf Y., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Gözde T.'nin çalıştığı eczaneye gitti. Burada eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf Y., tabanca ile ateş ederek Gözde T.'yi dizinden vurdu.

fa33dfcfa9524400b89a8c474673eb1b

Durumu gören diğer çalışanlar, 112 Acil Merkezi'ne haber verdi. Gözde T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

50247029d2e41debd2d84f7efc7f3cc9

Gözde T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yusuf Y. ise silahla birlikte polise teslim oldu.

ccb6d29481d9cac16b184ef949c70c01

Yusuf Y.'nin olayın ardından elinde silahla eczanenin dışında telefonla konuştuğu anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS için kritik kılavuz yayımlandıYKS için kritik kılavuz yayımlandı
Hafta sonu kavrulacağız! Uzman isim uyardı: '40 dereceyi aşacak'Hafta sonu kavrulacağız! Uzman isim uyardı: '40 dereceyi aşacak'
Belediye anonsunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! "DNA testi yaptırmak isteyenler..."Belediye anonsunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! "DNA testi yaptırmak isteyenler..."
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Eczane

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

500 yıl önce söylemişti! O kehaneti doğru çıktı

500 yıl önce söylemişti! O kehaneti doğru çıktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.