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Eczaneler 28 Ekim'de açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri!

26.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczanelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim Ekim'de hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. 1,5 gün sürecek resmi tatil sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu hafta cumartesi gününe denk gelecek. Peki, eczaneler 28 Ekim'de açık mı, saat kaçta kapanıyor? İşte Cumhuriyet Bayramı arifesinde eczanelerin çalışma saatleri...

Eczaneler 28 Ekim'de açık mı, saat kaçta kapanıyor? 28 Ekim ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma günü eczanelerin açık mı yoksa yarım gün mü olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 28 Ekim Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte Cumhuriyet Bayramı arifesinde eczanelerin çalışma saatleri...

ECZANELER 28 EKİM'DE AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak.

28 EKİM'DE ECZANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR

Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Diğer eczaneler ise kapalı olacak.

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29-ekim-resmi-tatil

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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