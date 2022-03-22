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Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında flaş karar

22.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan Yusuf Güzelyurt tahliye edildi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. İşte olayın detayları!

Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında flaş karar

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alındı. Güzelyurt ve Ardıçoğlu, nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 18'er yıl hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, intiharından bir hafta önce mekanda eğlendikten sonra Eda Nur Kaplan'a otelde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen sanıklar ile Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, ablası Güler Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bilirkişi ve adli tıp raporlarının dosyaya girdiğini söyledi. Savunma yapan sanık Mehmet Ardıçoğlu, ailenin avukatlarının mahkemeyi uzatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Bütün suçlamalar bize yapılıyor; ama delil yok. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. 8 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Yusuf Güzelyurt ise, Eda Nur Kaplan'ı tehdit etmediğini söyleyerek, "O kız o gün zerre sarhoş değildi. Ben böyle bir duruma karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Güzelyurt'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesine, Mehmet Ardıçoğlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

(DHA)

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