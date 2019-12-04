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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 22:47 | Son Güncelleme

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında; akut, hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmamıştır." denildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
26/11/2019 günü saat 05:30 sıralarında tutuklu Selahattin Demirtaş'ın odasından çağrı gelmesi üzerine görevliler tarafından odaya girilmiş, ilgilinin rahatsızlandığını bildirmesini takiben gecikmeksizin 112 Acil Servis aranmıştır. 05:42’de ambulansla gelen 112 Acil Servis doktoru tarafından ilk muayene ve gerekli tetkikler yapılarak hayati bulgularının stabil olduğu saptanmıştır. 112 Acil Servis doktoru ilgiliye,
kendisini hastaneye sevk edebileceklerini belirtmiş olup, ilgilinin kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmek istemediğini beyan etmesi üzerine acil ekibi kurumdan ayrılmıştır. Aynı gün kurum hekimi tarafından muayene edilen ilgilinin, EKG ve vital bulgularının normal olduğu görülmekle kontrol amaçlı
Nöroloji, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji polikliniklerine sevki önerilmiştir.

"TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE SEVK EDİLDİ"

Bunun üzerine yine aynı gün içerisinde, hastaneye sevk sürecine ilişkin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile temas kurularak ilgili kliniklerden randevu organizasyonu başlatılıp dış güvenlik planlamaları oluşturulmuş ve güvenlik sebebiyle gizli tutulan planlama doğrultusunda 02/12/2019 günü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiştir.

"HAYATI TEHDİT EDİCİ PATOLOJİK BULGU SAPTANMAMIŞTIR"

02/12/2019 günü Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarında görevli bölüm başkanları ve uzman hekimler tarafından yapılan muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında; akut, hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda poliklinik kontrolleri önerisi üzerine ceza infaz kurumuna dönüşü sağlanmıştır. Önerilen poliklinik kontrolleri için de gerekli planlamalar yapılmıştır.

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMİŞTİR"

İlgilinin rahatsızlığı öğrenildiği andan itibaren, süreç Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kurumumuz tarafından titizlikle yönetilip takip edilmiştir. Devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş sağlık durumu Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı

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