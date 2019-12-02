Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

İddialara göre, okulu için Edirne’ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı.

YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

MİNİBÜSTE DE DEHŞET SAÇTI

Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Minibüste yüzüne sıvı atılan G.Y. dehşet anlarını “yüzüm ve gözüm yandı” sözleriyle anlattı. Evinden çıkıp minibüsle çarşıya giden G.Y., minibüste bulunan bir erkek şahsın hedef gözetmeksizin içeridekilere soğuk bir sıvı attığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.