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Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Son dönemde alışveriş amaçlı turizmin yoğunlaştığı Edirne'de, Yunan ve Bulgar turist hareketliliğinden daha fazla yararlanma hedefiyle mağazaların gece de açık olması için çalışma yürütülüyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş amacıyla gelen Bulgar ve Yunan turistlerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla dükkanların geç saatlere kadar açık kalması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yoğun şekilde gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, hafta içinde de gelmeye başladığını söyledi.

'BEYAZ GECELER' ALIŞVERİŞ FESTİVALİ

Sınır ötesi alışveriş hareketliliğinin ekonomiye olumlu etkisi olduğunun altını çizen Zıpkınkurt, "Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg'da, Rusya'da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de 'Beyaz Geceler' diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00'ye kadar dükkanları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve Alipaşa Çarşısı'nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. Edirne'ye saat 03.00'e kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. İtalya ve Milano'da yapılıyor." diye konuştu.

Edirne'de yaşayan herkesin turizme duyarlı davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, esnafın da Yunanca ve Bulgarca öğrenmesinin önemli olduğuna işaret etti.

'DÖVİZ DOLAYISIYLA YABANCILAR FIRSAT HALİNE GELDİ'

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de Edirne'nin ticari anlamda en şanslı şehirlerden olduğunu belirterek, "Bu şansımız sınırda olmamızdır. Her ne kadar maliyetler artsa da döviz dolayısıyla bu yabancılar için bir fırsat haline geldi. Bu avantajla birlikte Türkiye'deki ürünler onlara çok ucuz geliyor. Bu da ciddi anlamda talep yaratıyor. Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor ve onlara konfor alanı yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Zıpkınkurt, Öztürk, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış
ve Tarihi Bedesten Çarşısı Esnaf Başkanı Hakan Fındıklı, Enflasyonla Topyekun

Mücadele Programı kapsamında ekonomiye destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

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Edirne turist ETSO Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Recep Zıpkınkurt Bulgar turist yunan turist

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
avroyla alis veris bedava gibi gelir onlara suda bekleyen timsahlar gibi allah dusmeye gostersin bunlara bizi
ağlasammı gülsem mi bilemedim
Bu çok mu iyi birşey acaba yerel halk gıda bulmada sıkıntı çekmez mi yada fiyatların değişmesine neden olmaz mı
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