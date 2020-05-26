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Edirne’deki vahşette kan donduran ifadeler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Edirne’de annesini ormanlık alanda taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla başını kestiği iddia edilen oğluyla birlikte şüpheli diğer iki kişinin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde kendisinden haber alınamayan ve 3 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıkta başı kesik halde cesedi bulunan 61 yaşındaki Fatma Günay cinayetiyle ilgili oğlu Aykut Günay ve oğlunun arkadaşı E.A. ile köyde yaşayan J.A. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli dün gece adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen üç kişinin ifadelerine ulaşıldı.

"ORMANLIK ALANA GÖTÜRMEM İÇİN AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Cinayet kurbanı Fatma Günay’ı ormanlık alana götürdüğünü itiraf eden şüphelilerden J.A., olaydan bir gün önce Aykut Günay’ın kendisini bıçakla tehdit ettiğini söyledi.

"TAŞLA DEFALARCA BAŞINA VURDU SONRA BIÇAKLA KESİT, ÖLÜNCE SÜRÜKLEYEREK KANALA ATTIK"

Korktuğu için Fatma Günay’ın evine giden ve onu ormanlık alana götürdüğünü anlatan J.A. ifadesinin devamında şunlara yer verdi:

"Ormana gittik ve Aykut önümüze çıktı. Annesinin kafasına defalarca taşla vurmaya başladı. Midem bulanınca yüzümü çevirdim. Daha sonra döner bıçağıyla kafasını kesti. Benim de işaret parmağımı keserek akan kanı annesinin başına akıttı. Daha sonra cesedi sürükleyerek kanala attık ve farklı yollardan köye döndük."

"MİRAS BANA KALDI"

İfadesinde 6 haftadır Aykut ile aynı evde yaşadıklarını söyleyen E.A. da olay gecesi yan odada Aykut’un telefon görüşmesi yaptığını ve ’ben senin için her şeyi yaparım göze alırım ve aldım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar miras bana kalacak’ diye konuştuğunu ifade etti.

CİNAYETİ BAŞKASININ ÜZERİNE ATTI

Annesinin cinayetinden şüpheli J.A.’nın sorumlu olduğunu iddia eden Aykut Günay, ailece eskiye dayalı husumetlerinin bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadelerinin ardından üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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