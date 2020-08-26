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Edirne'nin 'antik yol'u tescillendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Edirne'deki Karaağaç Antil Yolu'nun Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak ilan edilmesinin ve korunmasının kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Edirne Tanıtım ve Turizm Başkanı Bülent Bacıoğlu, bölgenin turizme katkı sağlayacağını düşünüyor.

Edirne'nin 'antik yol'u tescillendi

Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini anımsattı.

Meriç Nehri'nin güneyinden başlayıp kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan her iki yanının asırlık ağaçlarla süslü yolun dünyanın en güzel yollarından biri olduğunu ifade eden Bacıoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan yolun koruma altına alınmasının sevindirici bir karar olduğunu söyledi.

"TURİZM HAREKETLİLİĞİ SAĞLAR"

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Kararın, Karaağaç ve çevresindeki turizm hareketliliğine katkı sunacağını belirten Bacıoğlu, "Edirne’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin bu şekilde korunmaya alınması çok güzel bir karar. Lozan Caddesi, Edirne’yi Karaağaç’a bağlayan nokta. Karaağaç Mahallesi, tarihi kimliğe sahip bir yer. Turistler geldiğinde bu yolda yürüyor, Edirne halkı burada bisiklete biniyor ve doğa yürüyüşleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Yolun doğal yapısının korunacağını vurgulayan Bacıoğlu, "Bu anlamda doğal ve tarihi kimliği olan Karaağaç Antik Yolu'nun doğal sit alanı olarak koruma altına alınması çok doğru bir karar. Burada dişbudak, söğüt, çınar ve karaağaç çeşidi olan anıt ağaçlar bulunuyor. Geçmişten günümüze özelliğini kaybetmeyen bu yeri geleceğe taşıman için atılan bu adım, buranın korunması ve daha güzel hale gelmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

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AA

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