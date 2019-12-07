HABER

Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 2 kadının yüzlerine yakıcı sıvı atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar, kurulan özel ekip tarafından sürdürülüyor.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 2 kadının yüzlerine yakıcı sıvı atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar, kurulan özel ekip tarafından sürdürülüyor. Kentteki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen, kahvehane ve kafelere gidip, şüphelinin fotoğraflarını göstererek vatandaşları bilgilendiren polisin, çalışmaları köylere de kaydırdığı belirtildi. Şüphelinin göçmen olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.
Kent merkezinde kimliği belirsiz 40 yaşlarındaki erkek, kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içi taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne sıvı atarak kaçtı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen mağdurların yüzlerinde acı veren sıvının, sinek ilacı olduğu belirtildi.
Saldırganın yakalanması için emniyet müdürlüğünde özel bir ekip kuruldu. Kentteki tüm güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kıraathane ve kafelere gidip, şüphelinin fotoğrafını göstererek vatandaşları hem bilgilendiriyor, hem de gördükleri yerde haber vermeleri için uyarıda bulunuyor. Ekiplerin çalışmaları, kent merkezinin yanı sıra köylerde de sürdürdüğü belirtildi.
'GÖÇMEN OLABİLİR'
Bu arada yapılan incelemede, şüphelinin, kadınların yüzüne attığı sıvının bulunduğu şişede yağmur ve sıvı dökülmesi nedeniyle parmak izi çıkmadığı belirtildi. Şüphelinin göçmen olma ihtimali üzerinde de durulduğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
Hakkari'de kar ve sis etkili olduHakkari'de kar ve sis etkili oldu
Eskişehirli Ceren Özdemir: ‘Hayattayım' demekten utandımEskişehirli Ceren Özdemir: ‘Hayattayım' demekten utandım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.