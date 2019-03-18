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Edirne'de 192 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Edirne'de 192 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde, Afganistan, Cezayir, Fas, Filistin, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 192 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma operasyon

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