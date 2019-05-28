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Edirne'de 326 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Edirne'de 326 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 326 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Tunus ve Bangladeş uyruklu 326 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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