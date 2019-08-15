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Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yoldan Yunanistan'a çıkma hazırlığında olan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde T.K. yönetimindeki panelvanı durdurdu.

Araçta aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü T.K, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adliye göçmen kaçak

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