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  4. Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü

Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü

EDİRNE (AA) - Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin azalması, küçük çaplı trafik kazalarına neden oldu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

Sis ve soğuk nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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buzlanma ve kırağı Edirne Selimiye Camisi sis

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