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Edirne'de kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:56 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde kaçak içki ve silah ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 litre kaçak içki ve iki silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla içki ve sigara getirildiği bilgisi üzerine bazı şüphelilere ait ev, araba ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 42 litre kaçak içki, iki silah ve bunlara ait iki şarjör, 103 fişek, 3 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kaçakçılıkta kullanıldığı tahmin edilen bir araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Jandarma kaçak içki Keşan

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