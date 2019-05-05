Edirne'de Kakava, yağmur altında coşkuyla kutlandı

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yağmur altında coşkuyla kutlandı.

Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde binlerce kişinin katılmıyla coşku içinde kutlandı. Şenliklerin başlangıcında iyi olan hava ilerleyen saatlerde yerine yağmura bıraktı. Şenliğe katılanlar yağmura aldırış etmeden dans edip eğlenirken, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Kakava Ateşi'nin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na akın ederken yoğun katılım nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı kortejin Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kanuni Köprüsü'nden geçmesiyle başladı. Yine Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinliklerde Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşma yaptı. Gürkan, festivalin başlangıcında yağmurun Kakava'ya daha da bereket kattığını söyleyerek, "Tam bolluğun ve bereketin ateşi kakava ateşini yakacakken yağmur bereketi başladı. Edirne, UNESCO Kültür Mirası listesini her geçen gün arttırıyor. Mimar Koca Sinan'ın eseri Selimiye, 658 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri. En güzel süsleme sanatlarımızdan biri olan Ebru Sanatı ve Aralık 2017'den bu yana Kakava ve Hıdrellez. UNESCO Edirne'ye ve Edirnelilerimize gerçekten çok yakışıyor. UNESCO listesindeki eser sayımız arttıkça turizm potansiyelimiz de artıyor. Ama Edirne'ye en çok benim hemşerilerim yakışıyor, Edirneliler yakışıyor" dedi.