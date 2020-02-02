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Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha karşı etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Öte yandan, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu. Kentteki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri, siste kayboldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 9 derece ölçüldüğü kentte sis, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

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Anahtar Kelimeler:
Selimiye sis trafik

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