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Edirne'de yuvasında ayağına ip dolanması nedeniyle mahsur kalan leylek elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı

03.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yuvasında ayağına ip dolanması nedeniyle mahsur kalan leylek elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, elektrik direğindeki yuvasında mahsur kalan anne leylek elektrik arıza ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaz aylarını Keşan ilçesine bağlı Kozköy'deki bir elektrik direği üzerindeki yuvasında geçiren ve göç etmeye hazırlanan leyleğin yuvasında mahsur kaldığını gören köylüler, durumu Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TREDAŞ) bildirdi.

Gelen ihbarı değerlendiren elektrik arıza ekipleri akşam saatlerinde ulaştıkları köyde leyleğin ayaklarına ip dolandığını ve uçamadığını tespit etti.

Ekiplerin müdahalesiyle ayağındaki iplerden kurtulan anne leylek tekrar uçmaya başladı.

Leyleğin kurtarılma anı ekipler tarafından görüntülendi.

Arız bakım çalışanı Vahit Şen, "Anne leylek kim bilir kaç gündür böyle acı çekti, yavrularına kaç gün bakamadı. Lütfen doğaya çöp atmayalım. Bu hayvanlar o ipi, çalı çırpı sanıp yuvaları için alıyorlar. Daha sonrasında o ip ayaklarına dolanıyor ve uçamıyorlar." dedi.

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