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Edirneli esnaftan ‘insanlık ölmemiş’ dedirten hareket! Şaşkınlığını gizleyemedi: Tüm Türkiye ile paylaştım

26.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Edirne'ye ziyaret için gelen Yaşar Yılmaz Cebioğlu aracının cam tavanını açık unutup gezmeye gitti. Yağmurun da yağdığı bir günde durumu fark eden esnaf ise Cebioğlu'nun aracının üzerine şemsiye yerleştirdi. Cebioğlu, geriye döndüğünde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken,'' Şaşkınlık yaşadım bu şemsiyeyi neden arabamın üzerine koydular diye. Bu hareket beni çok duygulandırdı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha anladım. Esnaf kardeşime bir vefa borcum oluştu'' dedi.

Edirneli esnaftan ‘insanlık ölmemiş’ dedirten hareket! Şaşkınlığını gizleyemedi: Tüm Türkiye ile paylaştım

Edirne'de geçtiğimiz gün etkili olan sağanak hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Bunlardan birisi de arabasıyla kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmeye gelen Yaşar Yılmaz Cebioğlu oldu. Üstü açılır aracının cam tavanını açık unutup gezmeye giden Yaşar Yılmaz Cebioğlu, geriye döndüğünde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şiddetli yağış karşısında iş yerinin önündeki malzemeleri toplamaya çıkan Edirneli Esnaf Volkan Küpeli, üstü açık kalan aracın sürücüsüne ulaşamayınca cam tavanın üzerini şemsiye koyarak içeriye yağmur girmesini engelledi. Edirneli esnaf yaptığı bu hareketle Cebioğlu’nun aracında oluşabilecek hasarı önledi.

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"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM"

Aracının yanına geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Yaşar Yılmaz Cebioğlu, “Aracımın yanına birkaç saat sonra geldim. Yaklaşınca bir baktım ki üzerinde bir tane şemsiye ve üzerine bir taş koymuşlar. Şaşkınlık yaşadım bu şemsiyeyi neden arabamın üzerine koydular diye. Yaklaşınca baktım ki aracın açılır tavanını açık bırakmışım. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlar aracımın su almaması için şemsiyeyi koymuşlar. Hemen karşıdaki esnaflara sordum. Esnafın bu duyarlı hareketi beni çok duygulandırdı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha anladım. Tüm Türkiye’ye Edirneli esnafın yaptığı bu hareketi göstermek için sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu duyarlı hareketinden dolayı esnaf kardeşime bir vefa borcum oluştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Unutkanlığım yüzünden meydana gelecek büyük bir hasardan beni kurtardı” şeklinde açıklamada bulundu.

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"ARACA ZARAR GELMEMESİ İÇİN ÜZERİNİ ŞEMSİYE İLE KAPATTIK"

Aracın cam tavanının açık olduğunu görünce ilk olarak aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştığını ve polis ekiplerini aradığını söyleyen Edirneli Esnaf Volkan Küpeli, şiddetli yağmur karşısında araca zarar gelmemesi için şemsiyeyle önlem aldığını aktardı.
Yağmurdan korumak için ilk olarak naylon koyduklarını ve rüzgârın etkisiyle naylon uçması sonrası dükkânın içerisinden şemsiye alıp bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Küpeli, araç sahibinin bu durumu sosyal medya hesabında paylaşması ve teşekkür etmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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