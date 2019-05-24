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Edirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

EDİRNELİ üniversiteliler, 114 ülkede öğrencilerin 1 gün okulu kırarak, gerçekleştirdiği eş zamanlı iklim boykotuna katıldı.

Edirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNELİ üniversiteliler, 114 ülkede öğrencilerin 1 gün okulu kırarak, gerçekleştirdiği eş zamanlı iklim boykotuna katıldı. Ellerinde pankartlarla yürüyen öğrenciler, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesini talep etti.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in 'Geleceğimiz için cumalar' adıyla başlattığı iklim boykotunun ikincisi, dün dünya çapında gerçekleştirildi. İklim değişikliğine karşı harekete geçilmesinin talep edildiği etkinliğin Edirne'deki ayağında, iklim aktivisti gençler, 114 ülke ile 1400 şehir ve kasaba ile eş zamanlı olarak Saraçlar Caddesi'nde buluşup, eylem yaptı. Öğrenciler, ellerindeki pankartlarla yürüyerek, konuyla ilgili bildirilerini okudu.
Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, amaçlarının, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi. Can, "Bugün burada birçok arkadaşımızla birlikte uluslararası bir etkinlik olan Fridays For Future (Geleceğimiz için cumalar) etkinliğinin Edirne ayağını gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte iklim değişikliği ve iklimdeki kötüye gidişin önüne geçmek için öğrenciler olarak harekete geçmek istedik. Türkiye'deki birçok şehirde ve özellikle Avrupa'da öğrenciler bu konuda farkındalık yaratmak için yürüyorlar. Biz de bugün hem yürüyüp hem de konuyla ilgili bildirimizi okuyacağız. Gittikçe daha çok büyüyen bir etkinlik bu" dedi.
Pankartlarla gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünün ardından konuyla ilgili bildiriyi ise Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hilal Aslan okudu. Etkinliğin temel amacının, iklim krizine dikkat çekmek ve iklim krizini durdurmak olduğunu kaydeden Aslan, "Bunun yanında büyükleri uyarmak, yaşamak için daha uygun bir dünyayı istediği göstermek için 'İklim için okul grevine' sloganıyla, şiddetsiz grev temel prensibiyle toplanılmaktadır. Bizler daha çok üniversite öğrencileri olarak, geleceğin öğretmenleri, iş potansiyelini eline alacak insanlar olarak, Edirne'de de bir bilinç oluşturmak için bu eyleme katılmak istiyoruz. Tamamen şiddetsiz, bir kaç pankartla desteklenecek ve sessizce geçecektir çünkü eylemin temeli şiddetsizliğe ve dikkat çekmeye dayanmaktadır. Küresel iklim krizi nedeniyle bugün yaşayanlar ve gelecek nesillerin çok büyük bir risk altında olduğunun bir kez daha teyit edildiğini de hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

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Edirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemiEdirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemiEdirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemiEdirneli üniversitelilerden 'iklim' eylemi

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