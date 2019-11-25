Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü resepsiyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen resepsiyonda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Edirne 97 yıl önce son kez kurtulurken tüm insanların ortak bir dileği olduğunu vurgulayan Gürkan, "Ortak bir hedef, ortak bir beklenti vardı. O da özgür ve bağımsız bir ülkede, özgür ve bağımsız olarak yaşamak. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı en büyük nimetlerden, en büyük kazanımlardan biri budur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bizlere öyle bir cumhuriyet hediye ettiler ki 781 bin kilometrekaredeki her vatandaş aynıydı, her vatandaş eşit ve denkti. Cumhuriyet'in sunduğu fırsat eşitliğiyle çalışan mücadele eden herkes her yere gelebilirdi. Biz o yüzden Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz." dedi.

Konuşmanın ardından 1920-1923 yıllarında TBMM'de Edirne milletvekili olarak görev yapan, devletin ve Cumhuriyet'in kurucuları arasında bulunan Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Garp Cephesi Komutanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü Paşa'ya fahri hemşehrilik beratı verildi.