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Edremit'te şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın, şehit ve gazi aileleri için başlattığı, termal otelde ücretsiz tatil uygulaması, halkı memnun etti.

Edremit'te şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tatil

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın, şehit ve gazi aileleri için başlattığı, termal otelde ücretsiz tatil uygulaması, halkı memnun etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, uygulama için Edremit Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini belirtti.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla yarıyıl tatilinde ülke genelindeki şehit ve gazi aileleri için belediyeye ait termal otelde ücretsiz tatil uygulaması başlatıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'yı ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.
Dernek Başkanı Filiz, uygulamanın tüm şehit ve gazi yakınları tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirmesini son derece anlamlı buluyoruz. Şehit ve gazi aileleri olarak bizlerin hatırlanması, değer verilmesi ayrı bir anlam katıyor. Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı da "Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile hayata geçirdiğimiz uygulama yarıyıl tatil boyunca devam edecek" dedi.

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