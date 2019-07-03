Efsane değil gerçek! Haşladığınız yumurtanın suyunu bitkilerinize dökün

Sudaki kalsiyum bitkileriniz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

KALSİYUM

Yumurta kabukları kalsiyum içerir. Kaynama işlemi sırasında, kalsiyum suyun içinde kalır ve çiçekler kalsiyuma bayılır. Mineral, toprağın pH değerinin korunmasına neden olur. Ve bu bitkilerinizin daha hızlı büyüyeceği anlamına gelir. Yumurtayı kaynattığınız suyu soğuttuktan sonra bir kısmını bitkilerin toprağına dökebilirsiniz.

HAŞERE

Eğer bitkilerinizde salyangoz ve haşereler varsa kurtulmak için yumurta kabuklarını bitkilerinizin etrafına saçabilirsiniz. Haşereler yumurta kabuklarını sevmez.



