Efsane devam ediyor: God of War: Ragnarok gizemli bir tanıtım ile duyuruldu!

Sony, PlayStation 5 fiyatını dün akşam düzenlenen PlayStation 5 Showcase etkinliğinde ilk kez açıkladı. Fakat etkinliğin dikkat çekici bir yanı daha vardı. Sony, PlayStation 5'e gelecek yeni oyunları ve daha önce geleceği söylenen oyunların yeni oynanış videolarını da etkinlikte paylaştı. Sony etkinliğin sonunda ise efsane bir serinin yeni oyununu duyurdu; God of War'ı.

GOD OF WAR: RAGNAROK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

PlayStation 5 Showcase etkinliğinin son bölümünde gizemli bir ses duyuldu. Bu sesin ardından God of War sembolü ve Ragnarok ismi görüntülendi. Böylece Sony, yeni God of War oyununun geleceğini açıkça gösterdi. Yeni God of War oyununun God of War: Ragnarok veya God of War 5 olarak isimlendirilmesi muhtemel.

God of War: Ragnarok'ta yine Kratos ve oğlu Atreus ile maceralara atılacağız gibi görünüyor. Ancak bu kez ikilinin Thor gibi İskandinav mitolojisindeki tanrılarla mücadele edeceği konuşuluyor. Zaten Ragnarok'un kelime anlamı da bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Zira, Ragnarok kıyamet anlamına geliyor.

YENİ GOD OF WAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni God of War oyununun çıkış tarihi etkinlikte 2021 olarak açıklandı. Fakat oyunun geliştiricisi Santa Monica Studio tarafından bu tarihin ötelenmesi, hatta oyunun 2022'ye kadar ertelenmesi bizleri şaşırtmaz. Ne olursa olsun, yeni God of War oyununun geleceğini bilmek oyuncular için gayet sevindirici bir durum.