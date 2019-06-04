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Ege'de bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 16 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekiplerinin 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde Ege kıyılarından yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı 16 bini geçti

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekiplerinin 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde Ege kıyılarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yaptıkları operasyonlarda yakalanan kişi sayısı 16 bini geçti.

İç karışıklık, savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçme çabaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra diğer emniyet güçleri Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

- Denizlerde geçişler

Düzensiz göçmenler, Yunan adalarına yakınlığı nedeniyle Avrupa'ya geçiş için en fazla Ege Denizi'ni tercih etmeye devam ediyor. AA muhabirinin Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, yılbaşından bu yana Sahil Güvenlik ekipleri 279 olayda 9 bin 641 düzensiz göçmeni denizde yakaladı. Bu süreçte 16 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, geçişi sağlayan 16 organizatör yakalandı.

Ege Denizi'nde geçen yılın aynı döneminde bu sayı 9 bin 756 olarak gerçekleşmişti.

Son iki yılda (5 aylık) Ege Denizi'nde yakalanan düzensiz göçmen sayıları şöyle:

Yakalanan göçmen Aylar 2018 2019 Ocak 1634 1092 Şubat 1046 1428 Mart 1534 1796 Nisan 2358 2765 Mayıs 3184 2560 TOPLAM 9756 9641- Umuda yolculuk başlamadan bitti

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerinin müşterek operasyonlarında da binlerce düzensiz göçmen yasa dışı göçe çıkamadan karada engellendi.

Umuda yolculuğa hazırlanan 6 bin 989 düzensiz göçmen ile 156 organizatör ortak operasyonlarla karada yakalandı.

Yılbaşından bu yana 9 bin 641'i deniz, 6 bin 989'u karada olmak üzere 16 bin 630 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince ilgili birimlere teslim edildi.

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