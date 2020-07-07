Eğer bunları yapmazsanız ayakkabı ayağınıza vurabilir! Çözümü bulundu...

Bazen yeni alınan ayakkabılar, topuk veya parmaklara vurarak oldukça can yakıcı olabilir. Tüm günün kötü geçmesine neden olan ayakkabı vurmaları çeşitli yaralara yol açar. Ayağınızın üzerine basamayacak hale gelmeden önce bu duruma 'dur' demek istiyorsanız önerilerimize mutlaka bakmalısınız. Ayakkabı vurmasını önleyecek çözümleri sizin için bir araya getirdik.
Yeni alınan ayakkabılar, henüz sert olduğu için genelde ayakkabı vurmasına yol açar. Ayağın devamlı olarak sert tabakaya sürtünmesi ile topukların üst kısmında ağrılı yaraların oluştuğu gözlenir. Dayanılmaz bir acı veren ağrılar ilerleyen zamanla ayakta su toplamasına neden olur. Eğer hem ayakkabı vurmasını önlemek hem de gönül rahatlığıyla gezmek istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz.
Eğer yeni aldığınız ayakkabının ayağınıza vurduğunu fark ettiyseniz, dodorantlardan yardım alabilirsiniz. Ayakkabıyı giymeden önce ayağınıza sıkacağınız koltuk altı deodorantı vurmayı önleyecektir. Ayağınızın rahat hareket etmesini sağlayan deodorantlar, topuk bölgenizde su toplanmasını engeller.
Aldığınız ayakkabı oldukça sertse ve ayağınıza vuruyorsa çorap kullanabilirsiniz. Kalın havlu çorap giyerek bir gün boyunca evin içinde ayakkabınızla dolaşın. Bu yöntemle ayakkabılarınız açılacaktır.
Yukarıda bahsettiğimiz yöntemi kurutma makinesiyle destekleyebilirsiniz. Eğer evin içinde gezerken hala ayaklarınız acıyorsa ayakkabılarınıza kurutma makinesi tutun. Ayakkabılarınız ısı sayesinde genişleyecektir.
Ayakkabınız ayaklarınızın tek bir bölgesine vuruyorsa giymeden önce yara bandı yapıştırabilirsiniz. Hala vurmaya devam ediyorsa çift bant kullanmanızı tavsiye ederiz.
Ayakkabınız parmak uçlarınıza vuruyorsa pamuklar kurtarıcınız olacaktır. Ayakkabının burun bölgesini pamukla doldurarak parmaklarınızın acısını dindirebilirsiniz.
Tüm denemelere rağmen oldukça inatçı ayakkabılara sahipseniz geriye tek bir çözüm kaldı demektir. Ayakkabılarınızın içini çorap veya kartonla doldurarak bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Ayakkabılarınız ertesi gün genişlemiş olacaktır.
Yazımızı okumadan önce ayaklarınızda yara ve su toplamaları oluştuysa üç mucize çözümle acılarınıza son verebilirsiniz.
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