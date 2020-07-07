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Eğer bunları yapmazsanız ayakkabı ayağınıza vurabilir! Çözümü bulundu...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun zamandır aradığınız ayakkabıları nihayet buldunuz ancak ayaklarınıza vurduğunu mu fark ettiniz? Rüyalarınızı süsleyen ayakkabıların günlerinizi kabusa çevirmesine izin vermeyin. Ayakkabı vurmasından kaynaklı yara ve su toplamaları artık çok geride kaldı. Bu yöntemlerle ayakkabılarınızı dilediğiniz gibi giyebileceksiniz...

Eğer bunları yapmazsanız ayakkabı ayağınıza vurabilir! Çözümü bulundu...

Bazen yeni alınan ayakkabılar, topuk veya parmaklara vurarak oldukça can yakıcı olabilir. Tüm günün kötü geçmesine neden olan ayakkabı vurmaları çeşitli yaralara yol açar. Ayağınızın üzerine basamayacak hale gelmeden önce bu duruma 'dur' demek istiyorsanız önerilerimize mutlaka bakmalısınız. Ayakkabı vurmasını önleyecek çözümleri sizin için bir araya getirdik.

AYAKKABI VURMASINI ÖNLEYEN YÖNTEMLER

Yeni alınan ayakkabılar, henüz sert olduğu için genelde ayakkabı vurmasına yol açar. Ayağın devamlı olarak sert tabakaya sürtünmesi ile topukların üst kısmında ağrılı yaraların oluştuğu gözlenir. Dayanılmaz bir acı veren ağrılar ilerleyen zamanla ayakta su toplamasına neden olur. Eğer hem ayakkabı vurmasını önlemek hem de gönül rahatlığıyla gezmek istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

1. AYAĞINIZA KOLTUK ALTI DEODORANTI SIKIN

Eğer yeni aldığınız ayakkabının ayağınıza vurduğunu fark ettiyseniz, dodorantlardan yardım alabilirsiniz. Ayakkabıyı giymeden önce ayağınıza sıkacağınız koltuk altı deodorantı vurmayı önleyecektir. Ayağınızın rahat hareket etmesini sağlayan deodorantlar, topuk bölgenizde su toplanmasını engeller.

2. EVDE KALIN ÇORAP GİYİN

Aldığınız ayakkabı oldukça sertse ve ayağınıza vuruyorsa çorap kullanabilirsiniz. Kalın havlu çorap giyerek bir gün boyunca evin içinde ayakkabınızla dolaşın. Bu yöntemle ayakkabılarınız açılacaktır.

3. KURUTMA MAKİNESİ KULLANIN

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemi kurutma makinesiyle destekleyebilirsiniz. Eğer evin içinde gezerken hala ayaklarınız acıyorsa ayakkabılarınıza kurutma makinesi tutun. Ayakkabılarınız ısı sayesinde genişleyecektir.

4. YARA BANDI TAKIN

Ayakkabınız ayaklarınızın tek bir bölgesine vuruyorsa giymeden önce yara bandı yapıştırabilirsiniz. Hala vurmaya devam ediyorsa çift bant kullanmanızı tavsiye ederiz.

5. AYAKKABINIZA PAMUK SABİTLEYİN

Ayakkabınız parmak uçlarınıza vuruyorsa pamuklar kurtarıcınız olacaktır. Ayakkabının burun bölgesini pamukla doldurarak parmaklarınızın acısını dindirebilirsiniz.

6. BUZDOLABINDA BEKLETİN

Tüm denemelere rağmen oldukça inatçı ayakkabılara sahipseniz geriye tek bir çözüm kaldı demektir. Ayakkabılarınızın içini çorap veya kartonla doldurarak bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Ayakkabılarınız ertesi gün genişlemiş olacaktır.

YARA VE SU TOPLAMALARINA İYİ GELEN 3 ÇÖZÜM

Yazımızı okumadan önce ayaklarınızda yara ve su toplamaları oluştuysa üç mucize çözümle acılarınıza son verebilirsiniz.


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