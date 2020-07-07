Eğer bunları yapmazsanız ayakkabı ayağınıza vurabilir! Çözümü bulundu...

Bazen yeni alınan ayakkabılar, topuk veya parmaklara vurarak oldukça can yakıcı olabilir. Tüm günün kötü geçmesine neden olan ayakkabı vurmaları çeşitli yaralara yol açar. Ayağınızın üzerine basamayacak hale gelmeden önce bu duruma 'dur' demek istiyorsanız önerilerimize mutlaka bakmalısınız. Ayakkabı vurmasını önleyecek çözümleri sizin için bir araya getirdik.

AYAKKABI VURMASINI ÖNLEYEN YÖNTEMLER

Yeni alınan ayakkabılar, henüz sert olduğu için genelde ayakkabı vurmasına yol açar. Ayağın devamlı olarak sert tabakaya sürtünmesi ile topukların üst kısmında ağrılı yaraların oluştuğu gözlenir. Dayanılmaz bir acı veren ağrılar ilerleyen zamanla ayakta su toplamasına neden olur. Eğer hem ayakkabı vurmasını önlemek hem de gönül rahatlığıyla gezmek istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

1. AYAĞINIZA KOLTUK ALTI DEODORANTI SIKIN

Eğer yeni aldığınız ayakkabının ayağınıza vurduğunu fark ettiyseniz, dodorantlardan yardım alabilirsiniz. Ayakkabıyı giymeden önce ayağınıza sıkacağınız koltuk altı deodorantı vurmayı önleyecektir. Ayağınızın rahat hareket etmesini sağlayan deodorantlar, topuk bölgenizde su toplanmasını engeller.