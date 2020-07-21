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Eğer bunları yapmazsanız evinizi ve giysilerinizi güveler istila edebilir! Korunmak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elbiselerde güve oluşumu ortaya çıktıktan sonra durdurmak oldukça güçtür. Giysi dolaplarına yer edinmeleri ve daha sonrasında tüm dolabı istila etmeleri çok hızlı gerçekleşen güveler, rahatsız edici böcek türüdür. Kıyafetlerimize ciddi zararlar veren bu böceklerden korunma yollarını uygulamak elbiselerimizin ömrünü uzatmak için gereklidir. Karşınızda kıyafetleri güvelerden korumanın yolları...

Eğer bunları yapmazsanız evinizi ve giysilerinizi güveler istila edebilir! Korunmak için...

Odun, talaş, kürk gibi malzemelere dadanan ve zarar veren kurtçuk grubunun genel adı olan güveler, oluşumu engellenmezse ağır sonuçlar doğurur. Elbise dolabımızda güvelerin kıyafetlere açtığı savaşı kazanması, sizi en rahatsız eden galibiyet olabilir. Belki yeni aldığınız belki de yıllardır kullandığınız anlamlı bir eşyanız küçük güvelerden dolayı kullanılmayacak hale gelebilir. Güvelerden arındırılmış steril bir dolap için birçok koruma yolları var...

GİRİŞ YOLLARINI ENGELLEYİN

Böcekler evinize genellikle pencereler, kapı altları, pervazlar, duvardaki çatlaklar gibi yerlerden girerek yer edinirler. Eğer güvelerin kolayca evinize girmesini istemiyorsanız pencerelere sineklik taktırmak ve çatlakları silikon ile kapatmak yapmanız gereken önlemlerin başında gelir. Ambar, kiler ve depolarda bunu uygulamanız daha önemlidir. Çatlaklara eczanelerden de temin edebileceğiniz borik asit dökerek birçok haşereyi öldürebilirsiniz.

DOLAP İÇİNİ İSTİLADAN KORUYABİLİRSİNİZ

Kıyafetlerinizin temizliği, güvelerin kıyafete ulaşımı için önemli etmendir. Eğer böceğin sevdiği yemek lekesi veya başka bir kir varsa bir yolunu bulup dadanır. Yıkayıp dolabınıza yerleştirmeniz dadanma riskini azaltır. Özellikle yünlü kıyafetlere geldiklerinden dolayı yünlü yapıda olanları kuru temizleye yollayın. Sık giymeyi tercih etmediğiniz kıyafetleri hava almayacak şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Vakumlamak veya hurç kullanmak da seçeneklerden biri olabilir.

HAVALANDIRMALARINIZA VE DOLAP TEMİZLİĞİNİZE DİKKAT EDİN

Karanlık ve nemli ortamlarda hızlıca üremesi kolay olan güveler, bu koşulları çok sever. Giysi dolaplarını, çekmeceleri, halıları titizlikle elektrikli süpürge ile süpürün. Devamında dolap içlerini sirkeli su ile derinlemesine temizleyin. Ardından bu işlemi sabunlu su ile tekrarlayın. Bunları yapmanız dolabınıza güve gelmesini zorlaştırır. Ayrıca havalandırmak da temizlik kadar önemlidir. Eğer güvelere veya güve yumurtalarına bir kıyafetinizde rastlarsanız kıyafetinizi 1 saatten fazla çamaşır makinesinde 45 santigrat derece sıcaklık ile yıkamalısınız. Yıkamaya atmadan önce başta dikiş yerleri ve yakalarını sert bir fırça yardımıyla fırçalayabilirsiniz.

DOĞAL GÜVE KORUYUCULARININ GÜCÜYLE TANIŞIN

Sizin de sağlığınıza bir etkisi olabileceğini düşündüğünüz kimyasal koruyucuları kullanmak istemezseniz doğal ürünler ile bir koruyucu sahibi olabilirsiniz. Doğal malzemeli ürünler güveler tarafından hiç sevilmez. Birkaç doğal koruyucu şu şekilde:

Doğa harikaları defne ve okaliptus yaprağı güzel koku yaymalarının yanında güvelerin üremesini engeller.
Rendelediğiniz limon kabuklarını bir kaba koyun. Limon kokusundan kaçacakları için kabı dolabınıza ve çekmecelerinize yerleştirin.
Güzel kokulu lavanta aynı zamanda güve oluşumunu engelleyici özellikler taşır. Lavanta keselerinizi kıyafetlerinizin arasına koyarak kullanabilirsiniz.

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