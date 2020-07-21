Eğer bunları yapmazsanız evinizi ve giysilerinizi güveler istila edebilir! Korunmak için...

Odun, talaş, kürk gibi malzemelere dadanan ve zarar veren kurtçuk grubunun genel adı olan güveler, oluşumu engellenmezse ağır sonuçlar doğurur. Elbise dolabımızda güvelerin kıyafetlere açtığı savaşı kazanması, sizi en rahatsız eden galibiyet olabilir. Belki yeni aldığınız belki de yıllardır kullandığınız anlamlı bir eşyanız küçük güvelerden dolayı kullanılmayacak hale gelebilir. Güvelerden arındırılmış steril bir dolap için birçok koruma yolları var...

GİRİŞ YOLLARINI ENGELLEYİN

Böcekler evinize genellikle pencereler, kapı altları, pervazlar, duvardaki çatlaklar gibi yerlerden girerek yer edinirler. Eğer güvelerin kolayca evinize girmesini istemiyorsanız pencerelere sineklik taktırmak ve çatlakları silikon ile kapatmak yapmanız gereken önlemlerin başında gelir. Ambar, kiler ve depolarda bunu uygulamanız daha önemlidir. Çatlaklara eczanelerden de temin edebileceğiniz borik asit dökerek birçok haşereyi öldürebilirsiniz.

DOLAP İÇİNİ İSTİLADAN KORUYABİLİRSİNİZ

Kıyafetlerinizin temizliği, güvelerin kıyafete ulaşımı için önemli etmendir. Eğer böceğin sevdiği yemek lekesi veya başka bir kir varsa bir yolunu bulup dadanır. Yıkayıp dolabınıza yerleştirmeniz dadanma riskini azaltır. Özellikle yünlü kıyafetlere geldiklerinden dolayı yünlü yapıda olanları kuru temizleye yollayın. Sık giymeyi tercih etmediğiniz kıyafetleri hava almayacak şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Vakumlamak veya hurç kullanmak da seçeneklerden biri olabilir.