Eğer bunu uygulamazsanız gümüşleriniz çöpe gidebilir! Parlaklığı korumak için...

Bir tencerenin dibine alüminyum folyoyu serin. Üzerine kaynar su ilave edin. Karbonat ve deniz tuzunu da ekleyin. Parlatmak istediğiniz gümüş eşyaları içine atın. Yavaşça sirkeyi de dökün. Bütün malzemeler bir araya geldiğinde bir tepkimeye sebep olurlar. Bu tepkime sayesinde de gümüşleriniz karartılardan arınır. Sirke eklemeseniz de gümüşleriniz parlar ancak sirke reaksiyonu hızlandırır ve daha iyi şekilde malzemeleri etkileşime sokar.

Hepimizin evinde eskiden kalma gümüş eşyalarımız ve takmaktan kararmış gümüş takılarımız var. Ama bu eşyalarımızı karardıkları ve kötü göründükleri için kullanamıyoruz. Alüminyum folyo sayesinde artık bütün gümüşler ortalığa çıkacak! Çünkü ilk gün nasıl parlıyorlarsa şimdi yine aynı ışıltıya kavuşacaklar. Gümüş parlatma konusunda alüminyum folyo hem kesin sonuç vermesi hem de kolay olması sebebiyle bir numaradır. Hazırsanız bu basit yöntemi paylaşalım, siz de hemen deneyin…

Elbette tüm malzemeleri eksiksiz kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bütün bu malzemeleri birlikte kullanmanız çok daha verimli bir sonuç almanız sağlar. Ancak evinizde sadece biri bile bulunuyorsa yine de gümüşlerinizi parlatabilirsiniz. Yani kaynar suya sadece tuz veya sadece karbonat atmanız da yeterli olacaktır.

Bu işlemi yaparken parçaların üst üste gelmemesine dikkat edin. Eğer parlatmak istediğiniz çok sayıda veya büyük gümüş eşyalarınız varsa lavabonuzun deliğini kapatarak alüminyum folyoyu lavabonuza serebilirsiniz. Böylece daha geniş bir alana sahip olmuş olursunuz ve eşyalarınızı rahatlıkla yayabilirsiniz.

Gümüşlerin folyo ile temas etmesi de oldukça önemli. Çünkü gümüşlerin ıslanma işi bittiği zaman tüm karartıyı folyo kendi üzerine çekmiş olacaktır. Hatta işiniz bittiğinde folyoların siyahlaştığını da gözlerinizle görebilirsiniz. Genel olarak 30 saniye suyun içinde beklemesi gümüşlerin parlamasına yetecektir. Ama çok ağır kararmış eşyalarınız varsa onları birkaç dakika daha uzun olacak şekilde suyun içinde bekletebilirsiniz.

Su sıcak olduğundan gümüşlerinizi çıkarmak için bir maşa kullanın. Çıkardığınız gümüşleri ise kuru bir bez parçası ile güzelce ovalayın. Zaten kaynar su içinde yumuşadığı için zahmetsizce çıktığını göreceksiniz. Kısa süre içinde gümüşleriniz ilk günkü gibi pırıl pırıl parlayacaklar. Size de gümüşlerinizi yeni almışsınız gibi keyifle kullanmak kalacak!

