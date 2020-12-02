Eğer fırını bu şekilde temizlemiyorsanız dikkat!

Fırın teli ve termometreyi dışarı alarak fırınınızın her yüzeyine bu karışımı sürün.

Yeterli boyuttaki bir kap içerisinde 2 bardak su ile yarım su bardağı amonyağı karıştırın.

Temizlik ürünlerinin birçoğunun içerisinde bulunan amonyak, fırın temizliğinde size kolaylık sağlar. Güçlü bir temizleyici olan amonyak ile fırınınızı temizlerken yapmanız gereken adımlar şu şekildedir:

Fırınınızı temizlerken kimyasalların dışında kullanabileceğiniz doğal ürünler de bulunur. Detaylı temizlik işlemlerinizi bu ürünler ile rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Fırına sürdüğünüz tariflerden meydana gelen mis kokular iştahınızı bir kekin kabarması gibi kabartabilir. Fırın içinde hazırlanan yemeklerden kalan kalıntıların temizliğini de unutmamalısınız. Karşınızda fırınlarınızı temizlerken uygulayabileceğiniz adımlar...

Biraz bekledikten sonra ılık bir bez ile tüm yüzeyleri silebilirsiniz.

SİRKE VE SABUN YARDIMI İLE FIRIN CAMLARINIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Oldukça ekonomik ve doğal bir temizleme aracı olan sirkeyi fırınınızı derinlemesine temizlemek için kullanabilirsiniz. Fırın camlarınızda sıcaklıktan ve besinlerden kaynaklı lekeler oluşabilir. Bu lekeler mutfağınızın genel görüntüsünde olumsuz bir hava yaratır. Sabun ve sirke yardımı ile fırını temizleme işleminizi şu adımları takip ederek etkili bir şekilde yapabilirsiniz:

Bir karıştırma kabı içerisinde eşit ölçülere sahip sirke ve suyu karıştırın.

Elde ettiğiniz bu karışımın içine rendelenmiş sabun veya sıvı sabun ekleyin.

Yağ sökücü özelliğinden yararlanmak için karbonatı bu karışıma diğer malzemeleri eklediğiniz gibi ilave edin ve karıştırın.

Bu karışımı hazırlayarak bir nevi kendi deterjanınızı oluşturmuş olursunuz.

Bir sünger yardımı ile tüm yüzeylere bu karışımı sürün ve temizleyin.

Temizleme işlemini yapmadan önce içerisindeki fırın telini dışarı çıkarın.

Tüm yüzeyleri temizledikten sonra nemli bir bez ile her yeri iyice silin.

Bunu yaparak son bir kez üzerinden geçmiş ve daha parlak yüzeyler elde etmiş olursunuz.

Fırın telinizi de mutfak lavabonuzda bu karışım ile rahatça temizleyebilirsiniz.

Bu yöntemlerden yararlanarak hem ekonomik çözümler bulmuş olursunuz hem de fırınınızı kirlerden arındırırsınız.

