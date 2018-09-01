AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Eğer siyaset halka hizmet ediyorsa bir işe yarar, yoksa anlamı yoktur." dedi.

Bostancı, Suluova ilçe Belediyesince yapılan 6 tesisin toplu açılışı nedeniyle, yeni belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suluova'nın güzel toprağının insanları kente çektiğini belirtti.

Suluovada'ki nüfus artışının Türkiye'deki artıştan daha hızlı olduğuna işaret eden Bostancı, "Şehirleşmenin dünyadaki hikayesi 150 yıldan öteye gitmez. Şehirler, insanın özgürleştiği mekanlardır. Şehirleri kurarken oradaki yaşayan insanların rahatça hayatlarını sürdürebilecekleri, özgürce geleceklerini kurabilecekleri mekanlar ve ilişkiler ağı akla gelir." değerlendirmesini yaptı.

Bostancı, bu nedenle siyasetçilerin ortaya koyacağı eserlerin de önemine değinerek, halka yönelik yapılan eserlerin siyasete anlam kazandırdığını aktardı.

Hizmetin halka yönelik yapılması gerektiğine vurgu yapan Bostancı, "Eğer siyaset halka hizmet ediyorsa bir işe yarar, yoksa anlamı yoktur. İnşallah Suluova'mız daha da gelişecek ve bir kimlik kazanacak. Bunda siyasetçiler, belediye başkanları ve en önemlisi halk çok önemli görevler üstlenecektir." diye konuştu.