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Eğer yüzünüz yuvarlaksa bu renklerden uzak durun! İşte yüz tipinize en uygun saç renkleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç rengi seçerken yüz tipinizin taşıdığı farklı özelliklerini göz önünde bulundurmak önemli. Sevdiğiniz bir rengi saçınıza uyguladığınız zaman çok yakışacağını düşünebilirsiniz. Fakat her güzel renk, doğru renk olmayabilir. Bazı renkler teninizi solgun, gözlerinizi donuk gösterebilir. Doğru rengi bulmak için izlemeniz gereken yolları yazımızda bulabilirsiniz.

Eğer yüzünüz yuvarlaksa bu renklerden uzak durun! İşte yüz tipinize en uygun saç renkleri...

Saç renginizi değiştirmeye karar verdiğinizde ilk olarak doğal saç renginizden yola çıkmalısınız. Size en yakışacak renk, doğal saç renginizden bir iki ton açık veya bir iki ton koyu renklerdir. Fakat köklü değişiklikler yapmak ve farklı tonlar denemek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var.

YÜZ TİPİNE GÖRE SAÇ RENGİ SEÇİMİ

Saçınızda yapacağınız ufak değişiklikler büyük fark yaratarak size harika hissettirebilir. Doğru rengi belirlemenin en önemli adımlarından biri, yüz tipine göre seçimdir.

  • Kare yüzler : Kare bir yüze sahipseniz eşit aralıklarla atılan ışıltılar veya yüzünüzü çevreleyen kısımda kullanılan kalın renklendirmeler sizin için doğru tercih olacaktır.

  • Yuvarlak yüzler: Bu yüz şeklinde saçın üst yarısı açık tonlarla vurgulanmalı. Koyu tonlar ise alt kısımda ya da uçlarda tercih edilmeli. Bu, yüzün daha uzun görünmesini sağlayacaktır

  • Uzun yüzler: En uç kısımları aydınlatmayı tercih etmelisiniz. Bu, yüzün daha kısa ve dar görünmesi sağlar.

  • Kalp şeklinde yüzler: En zor yüz tiplerinden biridir. Çenenin dar görünmesinin önüne geçmek için çene bölgesinin yan kısımlarını vurgulayabilirsiniz. Aydınlatma yapacaksanız ve açık tonlar kullanacaksanız çene bölgesinden uzak durmalısınız.

CİLT TONUNA GÖRE SAÇ RENGİ SEÇİMİ

Saç rengi seçerken cilt tonuna uygun bir tercih yapmak gerekiyor. Tabii bunun için önce cilt tonunuzu öğrenmelisiniz. Bunu yapabilmek için bileğinizde bulunan damarlardan yardım alabilirsiniz. Damarlarınız maviyse soğuk tonlu, yeşilse sıcak tonlu, ikisi arası bir renge sahipse nötr bir cilt tonuna sahipsiniz demektir.

  • Soğuk cilt tonu: Açık tenliyseniz küllü sarı doğru bir tercih olacaktır. Koyu bir ten rengine sahipseniz mavi alt tona sahip bir kızıl deneyebilirsiniz. Buğday tene sahip kişilerse doğal rengine daha yakın tonlar tercih etmeli. Ayrıca soğuk cilt tonuna sahip kişiler; turuncu, sarı veya kırmızı alt tonlu renklerden uzak durmalıdır.

  • Sıcak cilt tonu: Açık tenliyseniz altın sarısı size şahane hissettirecektir. Koyu tenliyseniz sıcak kahve tonlarını tercih edebilir ve buğday tene sahipseniz bakır tonları seçerek cildinizdeki ışıltıyı açığa çıkarabilirsiniz. Sıcak cilt tonuna sahip kadınların asla tercih etmemesi gereken renkler arasında ise; küllü sarılar, mavi yada mor tona sahip renkler bulunuyor.

  • Nötr cilt tonu: Oldukça şanslı olan bu grup, sıcak bir altın rengi ya da koyu bir kızıl tercih edebilir. Nötr cilt tonuna sahip kişilerin en doğru rengi bulmasının yolu, gözlerini ön plana çıkaracak bir renk seçmeleridir.

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