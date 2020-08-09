Eğer yüzünüz yuvarlaksa bu renklerden uzak durun! İşte yüz tipinize en uygun saç renkleri...

Saç renginizi değiştirmeye karar verdiğinizde ilk olarak doğal saç renginizden yola çıkmalısınız. Size en yakışacak renk, doğal saç renginizden bir iki ton açık veya bir iki ton koyu renklerdir. Fakat köklü değişiklikler yapmak ve farklı tonlar denemek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var.

YÜZ TİPİNE GÖRE SAÇ RENGİ SEÇİMİ

Saçınızda yapacağınız ufak değişiklikler büyük fark yaratarak size harika hissettirebilir. Doğru rengi belirlemenin en önemli adımlarından biri, yüz tipine göre seçimdir.

Kare yüzler : Kare bir yüze sahipseniz eşit aralıklarla atılan ışıltılar veya yüzünüzü çevreleyen kısımda kullanılan kalın renklendirmeler sizin için doğru tercih olacaktır.

Yuvarlak yüzler: Bu yüz şeklinde saçın üst yarısı açık tonlarla vurgulanmalı. Koyu tonlar ise alt kısımda ya da uçlarda tercih edilmeli. Bu, yüzün daha uzun görünmesini sağlayacaktır

Uzun yüzler: En uç kısımları aydınlatmayı tercih etmelisiniz. Bu, yüzün daha kısa ve dar görünmesi sağlar.

Kalp şeklinde yüzler: En zor yüz tiplerinden biridir. Çenenin dar görünmesinin önüne geçmek için çene bölgesinin yan kısımlarını vurgulayabilirsiniz. Aydınlatma yapacaksanız ve açık tonlar kullanacaksanız çene bölgesinden uzak durmalısınız.

CİLT TONUNA GÖRE SAÇ RENGİ SEÇİMİ

Saç rengi seçerken cilt tonuna uygun bir tercih yapmak gerekiyor. Tabii bunun için önce cilt tonunuzu öğrenmelisiniz. Bunu yapabilmek için bileğinizde bulunan damarlardan yardım alabilirsiniz. Damarlarınız maviyse soğuk tonlu, yeşilse sıcak tonlu, ikisi arası bir renge sahipse nötr bir cilt tonuna sahipsiniz demektir.