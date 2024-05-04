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EGFR nedir? EGFR değeri kaç olmalı? EGFR yüksekliği ve düşüklüğü

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.04.2024 10:46
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Böbrek sağlığı genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Böbrekler vücudumuzun atık maddelerini filtreleyerek idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlarlar. Aynı zamanda kan basıncını düzenler, vücuttaki elektrolit dengesini korur ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynarlar. GFR gibi testler, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmenin yanı sıra potansiyel böbrek hastalıklarının erken teşhis edilmesine de yardımcı olur.

EGFR nedir? EGFR değeri kaç olmalı? EGFR yüksekliği ve düşüklüğü

İçindekiler

  • EGFR nedir?
  • EGFR testi nasıl yapılır?
  • EGFR değeri kaç olmalı?
  • EGFR yüksekliği nedir?
  • EGFR düşüklüğü nedir?

Böbrek hastalıkları genellikle belirtileri erken aşamalarda göstermez ve çoğu zaman kişi farkında olmadan ilerler. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve böbrek fonksiyonlarının takibi önemlidir. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçü birimi de EGFR (Böbrek Filtrasyon Hızı)’dir. EGFR, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kullanılan bir testtir.

EGFR nedir?

EGFR "Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı" olarak adlandırılır. EGFR, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kullanılan bir testtir. EGFR, böbreklerin bu süzme işlevini hesaplayarak böbrek fonksiyonlarını değerlendirir. EGFR testi, böbrek hastalıklarını erken teşhis etmek ve böbrek fonksiyonlarını izlemek için önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet, böbrek enfeksiyonları gibi durumlar, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu gibi risk faktörlerine sahip kişilerin düzenli olarak EGFR testi yaptırmaları önerilir. EGFR, böbrek sağlığını korumak ve böbrek hastalıklarını erken tespit etmek için önemli bir araçtır.

EGFR testi nasıl yapılır?

Biriminin mililitre başına dakika (mL/dakika) cinsinden olduğu EGFR, genellikle bir kan testi sonucunda elde edilir. EGFR testi genellikle diğer kan testleriyle birlikte yapılır.

EGFR değeri kaç olmalı?

EGFR değeri, bir kişinin yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine ve kanında bulunan kreatinin seviyesine göre hesaplanır. Sağlıklı yetişkinler için normal EGFR değeri 90 ml/dakika veya daha yüksektir. EGFR değeri 90'ın altına düşerse böbrek fonksiyonlarında azalma olduğu anlamına gelir. EGFR değeri 15 ml/dakikanın altına düşerse, diyaliz tedavisine ihtiyaç duyulabilir.

EGFR yüksekliği nedir?

EGFR yüksekliği, böbreklerin normalden daha fazla sıvı ve atık ürünü filtrelediği bir durumu ifade eder. Bu durum böbreklerin aşırı çalışmasına neden olabilir ve uzun vadede böbreklere zarar verebilir. EGFR'nin yüksek çıkması nedir sorusuna şu cevabı verebiliriz:

EGFR'nin yüksek olması genellikle böbreklerin normalden daha fazla filtrasyon hızına sahip olduğunu gösterir. EGFR yüksekliği nedenleri şöyledir:

  • Diyabet
  • Yüksek tansiyon
  • Böbrek üstü bezi hastalıkları
  • Obezite
  • Bazı ilaçların yan etkisi

EGFR yüksekliğinin genellikle herhangi bir belirtisi yoktur. Bu durum, genellikle rutin kan testleri ile tespit edilir. EGFR yüksekliği belirtileri şu şekilde olabilir:

  • Sık idrara çıkma
  • Aşırı susuzluk
  • Yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Kas krampları

EGFR düşüklüğü nedir?

EGFR değeri ne kadar düşükse böbrek fonksiyonları o kadar azalmış demektir. EGFR düşüklüğü böbreklerin atık ürünleri ve fazla sıvıyı kandan yeterince filtreleyemediği bir durumu ifade eder. Bu durum böbrek yetmezliğine yol açabilir. EGFR düşüklüğü nedenleri şunlardır:

  • Kronik böbrek hastalığı
  • Şiddetli akut böbrek yetmezliği
  • İdrar yolları tıkanıklığı
  • Bazı ilaçların yan etkileri

EGFR düşüklüğünün erken evrelerinde genellikle herhangi bir belirti görülmez. EGFR düşüklüğü belirtileri ise şöyledir:

  • Yorgunluk
  • Nefes darlığı
  • İştah azalması
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Şişkinlik
  • Az idrara çıkma
  • Kanlı idrar
  • Deri döküntüsü
  • Kaşıntı
  • Kas krampları

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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