EGFR nedir? EGFR değeri kaç olmalı? EGFR yüksekliği ve düşüklüğü

Böbrek hastalıkları genellikle belirtileri erken aşamalarda göstermez ve çoğu zaman kişi farkında olmadan ilerler. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve böbrek fonksiyonlarının takibi önemlidir. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçü birimi de EGFR (Böbrek Filtrasyon Hızı)’dir. EGFR, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için kullanılan bir testtir.

EGFR "Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı" olarak adlandırılır. EGFR, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kullanılan bir testtir. EGFR, böbreklerin bu süzme işlevini hesaplayarak böbrek fonksiyonlarını değerlendirir. EGFR testi, böbrek hastalıklarını erken teşhis etmek ve böbrek fonksiyonlarını izlemek için önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet, böbrek enfeksiyonları gibi durumlar, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu gibi risk faktörlerine sahip kişilerin düzenli olarak EGFR testi yaptırmaları önerilir. EGFR, böbrek sağlığını korumak ve böbrek hastalıklarını erken tespit etmek için önemli bir araçtır.

EGFR testi nasıl yapılır?

Biriminin mililitre başına dakika (mL/dakika) cinsinden olduğu EGFR, genellikle bir kan testi sonucunda elde edilir. EGFR testi genellikle diğer kan testleriyle birlikte yapılır.

EGFR değeri kaç olmalı?

EGFR değeri, bir kişinin yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine ve kanında bulunan kreatinin seviyesine göre hesaplanır. Sağlıklı yetişkinler için normal EGFR değeri 90 ml/dakika veya daha yüksektir. EGFR değeri 90'ın altına düşerse böbrek fonksiyonlarında azalma olduğu anlamına gelir. EGFR değeri 15 ml/dakikanın altına düşerse, diyaliz tedavisine ihtiyaç duyulabilir.

EGFR yüksekliği nedir?

EGFR yüksekliği, böbreklerin normalden daha fazla sıvı ve atık ürünü filtrelediği bir durumu ifade eder. Bu durum böbreklerin aşırı çalışmasına neden olabilir ve uzun vadede böbreklere zarar verebilir. EGFR'nin yüksek çıkması nedir sorusuna şu cevabı verebiliriz:

EGFR'nin yüksek olması genellikle böbreklerin normalden daha fazla filtrasyon hızına sahip olduğunu gösterir. EGFR yüksekliği nedenleri şöyledir:

Diyabet

Yüksek tansiyon

Böbrek üstü bezi hastalıkları

Obezite

Bazı ilaçların yan etkisi

EGFR yüksekliğinin genellikle herhangi bir belirtisi yoktur. Bu durum, genellikle rutin kan testleri ile tespit edilir. EGFR yüksekliği belirtileri şu şekilde olabilir:

Sık idrara çıkma

Aşırı susuzluk

Yorgunluk

Baş ağrısı

Kas krampları

EGFR düşüklüğü nedir?

EGFR değeri ne kadar düşükse böbrek fonksiyonları o kadar azalmış demektir. EGFR düşüklüğü böbreklerin atık ürünleri ve fazla sıvıyı kandan yeterince filtreleyemediği bir durumu ifade eder. Bu durum böbrek yetmezliğine yol açabilir. EGFR düşüklüğü nedenleri şunlardır:

Kronik böbrek hastalığı

Şiddetli akut böbrek yetmezliği

İdrar yolları tıkanıklığı

Bazı ilaçların yan etkileri

EGFR düşüklüğünün erken evrelerinde genellikle herhangi bir belirti görülmez. EGFR düşüklüğü belirtileri ise şöyledir:

Yorgunluk

Nefes darlığı

İştah azalması

Mide bulantısı ve kusma

Şişkinlik

Az idrara çıkma

Kanlı idrar

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Kas krampları

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