EGFR nedir? GFR normal değerleri kaç olmalıdır? EGFR yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

EGFR testi böbreklerde bir hastalığın olup olmadığını kontrol eder. Yapılan tahlile göre hastanın değerlerinin düşük, normal ya da yüksek olduğu saptanır. EGFR raporlarındaki değerlerin değişkenlik göstermesi böbrek sağlığı hakkında bilgi verir.

EGFR Nedir?

EGFR testi Glomerüler Filtrasyon Hızı olarak da bilinir. Böbreğin süzme fonksiyonlarını kontrol eden EGFR testi ile kreatinin değerleri hesaplanır. GFR değerlerini ise kreatinin değeri ortaya koyar. EGFR testi böbrek rahatsızlığı olan kişilerin yanı sıra böbrek nakli yaptıran kişilere de uygulanır. EGFR testi ile böbrek hastalığının hangi seviyede seyrettiği saptanır.

EGFR Testi Nasıl Yapılır?

EGFR testi yapmak için damardan kan alınır. Damardan alınan kan laboratuvarda yapılan testlere göre değerlendirilir. Kandaki kreatinin seviyesi araştırılır. Laboratuvarda kişinin yaşına ve cinsiyetine göre farklı formüllerde değerlendirme yapılır. Kişinin yaşı GFR testinde önemli bir faktördür. Özellikle 30 yaşından sonra glomerüler filtrasyon hızı düşüşe geçer.

EGFR Değerleri Kaç Olmalıdır?

Böbreklerin uygun şekilde filtreleme yapabilmesi için kandaki kreatinin seviyesinin normal olması gerekir. Eğer kreatinin yüksek seviyede olursa böbrekler işlevini yerine getiremez. GFR normal değeri ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kişinin yaşı ve sağlık durumu GFR değerlerine etki eden faktörler arasında yer alır. Sağlıklı bir yetişkinin değerleri 90 mL/dk üzerindedir. Bu değer yaşlılarda ve çocuklarda 60-89 mL/dk’dır. Eğer böbrek hastalığı erken keşfedilirse değerler 60-89 mL/dk, böbrek yetmezliği varsa 15-60 mL/dk olarak saptanır.