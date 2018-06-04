Eğitici oyuncakların çocuk gelişiminde önemi

Park yataklar… Park yataktan oyuncak mı olur demeyin? İçine topları doldurup süper bir top havuzu yapabilirsiniz. Çocuğumuz dışarıda top havuzuna sokmaya çekiniyoruz çocuğumuzu. Evde neden olmasın?

Ahşap oyuncaklar… Hani yuvarlakları üst üste koyduğumuz, kareyi kareye sokmaya çalıştığımız… Renkleri, şekilleri bir arada öğreniyorlar, büyük keyif de alıyorlar.

Yapbozlar… İki parça ile başlayıp yaşla beraber parça sayısını artırarak ilerlemiyor muyuz biz anneler? “Hadi köpeği birleştirelim” ile başlayan yapboz maceramız tablo olup duvara asılanlarla devam ediyor.

Kutu oyunları... Bütün aile bir arada oynuyor, şahane iletişim kuruluyor. Bu arada çocukların ince - kaba motor gelişimleri, iletişim becerileri güçleniyor. Anne babalar da en az çocuklar kadar eğleniyor. Büyük küçük ayırt etmeden her yaşa göre oyun bulmak mümkün.

Acaba oyuncakların karşısına geçip “burada servet yatıyor” demeyen anne var mıdır? ???? En iyilerini seçip almaya gayret ediyoruz. Faydalarından emin olduklarımızı. Yine de bazen hesaplayıveriyoruz işte. Merhaba ebeveyn olmak… Peki sizce biz anne babalar en çok hangilerini tercih ediyoruz? Şöyle bir bakalım mı oyuncaklara?

Pencere kenarından macun alıp az azar işitmedik anne babalarımızdan. Şimdi onların yerini neyse ki oyun hamuru setleri aldı. İşte onlar eskiden gerçekten yoktu. El becerileri, kas güçleri, hatta hayal güçleri için şahane…

Tabii ki lego, her zaman lego… Hatta lego ve benzeri, türevi oyuncaklar. Biz de çocuklarla beraber başına oturup saatlerce kalkmıyoruz. İster el göz koordinasyonu diyelim ister hayal gücü.

Faydaları saymakla bitmiyor. Bir kule inşa etmek, yıkmak, yeniden yapmak… Çocuk küçükse eğer zorlanmaması için kendi yaş grubuna özel ürünleri almak her zaman en ideali.

Evcilik setleri. Kız erkek fark etmez, tüm çocuklar çok seviyor. Özellikle ahşap evler, mutfaklar… Oyuncaklardan ev kurmak, hayali malzemelerle yemek yapmak… Hem biliyorsunuz, oyun terapisi çok önemli. Biz anne babalar da bazen oyuncakları konuşturarak çocukların okulda neler yaptıklarını, neler hissettiklerini anlayabiliyoruz.

Rengarenk aktivite masaları. Önce ayakta dursun, üzerindeki aktivitelerle müzik yapsın, renkleri öğrensin diye alıyoruz ardından da uzun süre oynamasını izliyoruz. Özellikle 9-10’uncu ayda alınan bu masalar kardeşten kardeşe, nesilden nesle de kalıyor.

Şimdi size güzel bir haberimiz var. Hani biz “kuzenlerimizden, büyüklerimizden gelen” oyuncaklar oynamıştık. Şimdi de ikinci el satış siteleri sayesinde tutumluanne’ler “Bu nasıl servet” dediğimiz oyuncakları çok daha uygun fiyata satıyorlar. Bu da bizim şansımız. ????

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