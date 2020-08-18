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Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarıyla ilgili YÖK'ten çok önemli karar

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek." ifadelerini kullandı.

Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarıyla ilgili YÖK'ten çok önemli karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak, üniversitelere “yetki devri” sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere “yetki devri” gerçekleştirdik.

Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.

Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu “yetki devri”, Eğitim Fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir.

YÖK’ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır.

Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik aşklarına güveniyoruz."

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