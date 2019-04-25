"Eğitimin Yıldızları-HOPO" projesi ödül töreni

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Vakfı ortaklığında yürütülen "Eğitimin Yıldızları-Her Okulun Projesi Olsun (HOPO)" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Akçaabat Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitime verdikleri destekten dolayı Anadolu Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek, ülkeye faydalı bireyler yetiştirilmesi konusunda projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da eğitimin önemine değinerek, proje başladığında il genelinde 100 proje başvurusu olduğunu, aradan geçen yıllarda bu sayının 438'e kadar yükseldiğini anlattı.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ise öğrencileri ve eğitimcileri yarışmalarla teşvik etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Devamlı projeler ve yarışmalar üreterek kalıcı etkiler bırakmanın çabasındayız. O nedenle sabırla yıllara yayılan bir projeyi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Eğitimin Yıldızları-HOPO" projesi, "bilim, spor ve sağlıklı yaşam, kültür ve sanat, sosyal sorumluluk ve değerler eğitimi, teknoloji, doğa duyarlılığı ve çevrecilik, sosyal ve finansal girişimcilik" olmak üzere 7 alanda değerlendirilirken, özel kategorilerde de "yılın anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, lisesi, duyarlı velisi, öğrencisi ve eğitim gönüllüsü" seçildi.